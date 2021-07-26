«Рыбная» программа на Итурупе: что поручил Михаил Мишустин

Премьер Михаил Мишустин провел на Итурупе встречу с рыбопромышленниками. Глава правительства рассказал о планах по поддержке экономической деятельности на Курилах, анонсировал меры по субсидированию перевозок рыбы и дал поручение по развитию энергообеспечения.

В рамках поездки на Итуруп председатель правительства Михаил Мишустин посетил рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» холдинга «Гидрострой» и провел встречу с представителями предприятий рыбной отрасли, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

О мерах поддержки инвесторов на островах

С президентом уже обсуждался набор инструментов, которые позволят сделать инвестиционную и экономическую деятельность на Курилах более эффективной, сообщил премьер. «Этот набор мер беспрецедентный. По приезде буду советоваться с Владимиром Владимировичем, что мы могли бы здесь сделать», - заявил Михаил Мишустин.

По мнению главы правительства, нужны уникальные налоговые условия, администрирование — «чтобы люди не тратили время, работая над заполнением различных документов».

Обсуждается возможность введения режима свободной таможенной территории на Курилах. Также власти рассматривают освобождение от налогов — на прибыль, на добавленную стоимость, имущественного налога, налога на землю, транспортные средства. «Думаю, здесь надо сохранять пониженную ставку страховых взносов, сейчас в ТОР это 7,6%. И конечно, нас никто не освободит от налога на доходы физических лиц», — отметил Михаил Мишустин.

Он обратил внимание, что льготный режим может быть интересен не только для российских, но и для зарубежных инвесторов, например для Японии.

Напомним, что ранее уже обсуждались меры по стимулированию хозяйственной деятельности на Курильских островах . Такое поручение давал предыдущий глава правительства Дмитрий Медведев. В 2017 г. на Курилах создана территория опережающего развития.

О доставке рыбы

Председатель совета директоров группы компаний «Антей управление активами» Аркадий Пинчевский поднял вопрос о логистике в условиях ограничений, введенных на поставку рыбы Китаем.

«Мы предлагаем альтернативный путь, который до этого два года разрабатывали, и это делаем, – возить через Российскую Федерацию в ту же Европу. Это Северный морской путь – с Камчатки в Мурманск. А второй путь – традиционный, который будет из Владивостока идти в европейскую часть страны. Он будет альтернативный по цене и по качеству. Первая точка отправная – это как раз Сахалин, Корсаковский морской торговый порт, в котором есть выделенная территория, находится она на Сахалине. Я думаю, будем там холодильные мощности строить сами, строить рынок, строить контейнерную площадку большую. Также Владивосток – отправная точка с биржей. И конечно, Камчатка – отправная точка, потому что это уже Северный морской путь, если идти по этому пути», — сказал он.

Аркадий Пинчевский обратил внимание на проблему тарифов на перевозку, когда идут пиковые поставки с лососевой путины.

Михаил Мишустин сообщил, что подписал на днях два постановления правительства, направленные на решение этого вопроса. РЖД будут субсидироваться потери, возникающие при установлении льготных тарифов при перевозке минтая по территории России. Это позволит в том числе разгрузить холодильники под лосось.

Глава правительства подчеркнул, что нужно изучить вопросы ценообразования на каждом этапе от вылова до прилавка. Эта тема будет проработана Минсельхозом, РЖД и отраслевым сообществом.

«Конечно, это сильно повлияет на логистику доставки рыбы. Россия всё-таки одна из первых мировых держав в рыбном промысле. И я думаю, мы будем иметь альтернативный путь, кроме Китая, через свою территорию. Это будет короче», — поблагодарил премьера за решение по тарифам Аркадий Пинчевский.

Об энергообеспечении

По инфраструктуре на Курилах выступил гендиректор ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» Константин Коробков. Компания реализует проекты по развитию рыбохозяйственного комплекса на Кунашире.

«Хотелось бы поднять вопрос по снабжению топливом. И энергетики, генеря электроэнергию, жгут «Евро-5», дизельное топливо, и мы, создавая новые предприятия по принципу безотходности, вынуждены строить котельные, которые тоже жгут «Евро-5». Это самое дорогое топливо, которое возможно, но ничего другого сейчас применить не представляется возможным. В связи с этим вопрос: Курилам нужен газ», — заявил рыбопромышленник.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил о планах по газификации Курил. «Кроме того, для всех Курильских островов разработаны программы модернизации по энергетике. И решён вопрос, чтобы построить и ветряную энергетику, и СПГ, и в некоторых случаях — солнечную энергетику», — рассказал глава региона.

Премьер-министр поручил Минэнерго России с руководством области проработать эти вопросы, обеспечить необходимую инфраструктуру.

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