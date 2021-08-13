Питер ждет Международную рыбопромышленную выставку и форум

Власти Санкт-Петербурга одобрили проведение с 8 по 10 сентября Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий при условии соблюдения мер безопасности.

«Проведение форума крайне важно для устойчивого развития отечественного рыбохозяйственного комплекса, сохранения и укрепления межрегиональных и международных торгово-промышленных связей», — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в письме организаторам.

На всей территории Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia, в выставочных павильонах и залах деловой программы, будут строго соблюдаться рекомендации по противодействию распространения коронавирусной инфекции, установленные Роспотребнадзором и правительством Санкт-Петербурга.

Для обслуживания выставки и форума оператор мероприятия – компания Expo Solutions Group –будет привлекать преимущественно вакцинированный персонал. 80% сотрудников компании уже прошли вакцинацию, сообщили Fishnews в пресс-службе ESG.

Доступ всех категорий участников и персонала на площадку мероприятия в КВЦ «Экспофорум» будет осуществляться при наличии отрицательных результатов лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР с забором материала не ранее чем за 72 часа до прохода на площадку или сертификата о прохождении полного курса вакцинации.

Предварительная онлайн-регистрация на мероприятие обязательна. Получить бесплатный билет можно на официальном сайте форума и выставки. Посетители и участники, ранее зарегистрированные на 6-8 июля, могут использовать свои билеты для прохода на мероприятие. Повторная регистрация не потребуется.

Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews