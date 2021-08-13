ЮАР решила взяться за рыболовство во внутренних водах

Кабинет министров Южно-Африканской Республики утвердил Национальную политику в области рыболовства в пресноводных водных объектах. Власти страны рассчитывают таким образом легализовать рыбалку на этих водоемах и создать основу для ее развития.

Новая политика предусматривает создание в ЮАР институтов управления рыболовством для развития и поддержки производственно-сбытовых цепочек, устойчивости промыслов и преобразования сектора, говорится в заявлении правительства по итогам принятия нацполитики.

Министерство окружающей среды, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР ранее отмечало, что национальная политика необходима стране для устойчивого развития сектора внутреннего рыболовства. Он, по данным ФАО ООН, в 2016 г. произвел около 900 тонн рыбы.

В министерстве обратили внимание, что ресурсы внутреннего рыболовства ЮАР потенциально могут вносить вклад в продовольственную безопасность страны, содействовать созданию рабочих мест и экономическому развитию. Однако задержка с утверждением национальной политики мешала продвигаться в этом направлении, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на Seafood Source.

Новая политика должна привести нормативную базу внутреннего рыболовства в соответствие с конституционными требованиями, особенно в плане использования водных биоресурсов в интересах мелких рыбаков и отрасли в целом.

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