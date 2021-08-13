Судака и сига Ладоги разыграют на торгах

На аукцион выставили доли квот вылова судака и сига на Ладожском озере для промышленного рыболовства. Заявки можно подавать по 13 сентября, торги пройдут 29 сентября в Санкт-Петербурге.

Организатор аукциона — Северо-Западное теруправление Росрыболовства. На торгах разыграют четыре доли квот добычи сига: 0,01%, 2,028%, 3,507% и 3,75%. Это соответствует объемам в 14 кг, 2,9 тонны, 5 тонн и 5,36 тонны в 2021 г. Как сообщает корреспондент Fishnews, начальные цены лотов составляют от 182 рублей до 69,72 тыс. рублей.

Также рыбакам предлагаются четыре доли квот вылова сига: 0,031% (8 кг), 2,849% (0,772 тонны), 3,047% (0,826 тонны) и 9,888% (2,68 тонны). Стартовые цены — от 124 рублей до 41,8 тыс. рублей.

С победителями заключат договоры до конца 2031 г.

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