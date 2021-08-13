Браконьеры Заполярья погорели на корюшке

В Мурманской области задержали двух мужчин, которые ловили корюшку на озере Имандра — месте нереста ценных пород рыб. Ущерб от незаконного промысла превысил 750 тыс. рублей.

Нелегальных рыболовов взяли в ходе рейда в рамках операции «Путина». Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного УМВД России, с помощью моторной лодки и ставной сети мужчины выловили 7,5 тыс. экземпляров корюшки.

«Полицейским подозреваемые в браконьерстве пояснили, что знали об уголовной ответственности за выловленную незаконным способом рыбу, однако надеялись избежать наказания», — отметили в ведомстве.

Лодка, снасти и добыча изъяты. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконный вылов, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

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