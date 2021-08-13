Алексей Байталюк: Открытость отрасли — это в том числе заслуга СМИ

Рыбное хозяйство сейчас — одна из наиболее прозрачных и информационно открытых отраслей, большая заслуга в этом принадлежит профильным СМИ, отметил руководитель ТИНРО Алексей Байталюк, поздравляя с юбилеем медиахолдинг Fishnews.

Материалы отраслевых средств массовой информации формируют общественное мнение, показывают позитивные или негативные примеры хозяйствования, администрирования, всю совокупность процессов в непростом рыбохозяйственном комплексе, напомнил руководитель Тихоокеанского филиала ВНИРО.

«Оперативность, мобильность, принципиальность в оценках и суждениях, все то, что определяет профессионализм в журналистике, есть у отраслевых СМИ, есть у коллектива Fishnews», — считает Алексей Байталюк.

Развивая новые формы взаимодействия с представителями промышленности, науки, отраслевыми ассоциациями, медиахолдинг остается наиболее авторитетным в своем сегменте информационного поля, отметил глава филиала.

«Трудно представить тот информационный вакуум, который существовал бы в настоящее время, препятствуя развитию отрасли, если бы 15 лет назад смелые люди не приняли решение о создании Fishnews», — добавил руководитель ТИНРО.

В этом году Fishnews, освещающий события в рыбной отрасли страны, отмечает 15 лет со дня основания. В составе медиахолдинга — интернет-портал с ежедневно обновляемой лентой новостей, газета «Fishnews Дайджест» и журнал «Fishnews —Новости рыболовства».

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