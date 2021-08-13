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Возгорание на российском судне «Таманго» произошло в Норвегии. Фото предоставлено холдингом «Антей»

«Антей Север» рассказал о ситуации с пожаром на судне

Ситуация с судном «Таманго», на котором произошло возгорание, находится под контролем, рассказали в холдинге «Антей». Экипаж краболова вывезли на родину.

В компании «Антей Север», эксплуатировавшей судно «Таманго», рассказали, как шла борьба с огнем и что происходит с краболовом сейчас. Напомним, инцидент с возгоранием произошел в норвежском порту Киркенес.

Судно готовилось отправиться на лов краба в Баренцевом море. Перед выходом на промысел выполнялась прогонка всех систем. Днем появилось задымление, сообщил Fishnews генеральный директор компании Юрий Бакаляр. При обследование выяснилось, что возгорание произошло во втором трюме. По всей видимости, произошло короткое замыкание силового кабеля, отметили в компании.

Чтобы перекрыть доступ кислорода, были задраены люки и горловины. Однако затем появились пожарные Норвегии и приказали экипажу сняться на берег. «Они вскрыли трюм, горловину трюма, и, как только поступил приток свежего воздуха, кислорода, тут же возгорание возобновилось», - рассказали в компании.

После того как основное пламя было сбито, краболов вытащили носом на мелководье. Сейчас он уже выгорел. Специалисты ждут, пока судно остынет, чтобы приступить к осушению и откачке топлива. Затем «Таманго» планируется поставить на киль, после этого судовладелец примет решение по его дальнейшей судьбе.

В холдинге сообщили, что отправили моряков на родину, в Норвегии остались только три члена экипажа, чтобы они следили за положением дел на месте. «Мы контролируем все, что происходит с судном», - подчеркнул Юрий Бакаляр. В компании отметили, что приняты меры, для того чтобы не допустить загрязнение окружающей среды.

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Fishnews

  • Возгорание на российском судне «Таманго» произошло в Норвегии. Фото предоставлено холдингом «Антей»
  • Возгорание на российском судне «Таманго» произошло в Норвегии. Фото предоставлено холдингом «Антей»
  • Боновое заграждение. Фото предоставлено холдингом «Антей»
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