Виктория Абрамченко дала поручение по промыслу на Северном бассейне

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам обеспечить внесение изменений в правила рыболовства для Северного бассейна. Ранее представители отраслевого сообщества предупредили о рисках для промысла из-за исключения возможности учитывать улов с использованием переводных коэффициентов.

Курирующая отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко поручила обеспечить внесение изменений в правила рыболовства для Северного бассейна и о результатах доложить в правительство. Задача поставлена Минсельхозу, Росрыболовству, Минюсту, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с 1 сентября вступают в силу новые правила рыболовства для Северного бассейна. В этот документ, в отличие от действующей редакции, не вошла возможность использовать переводны е коэффициент ы , позволяющие по готовой продукции рассчитать, сколько было сырца.

Таким образом, перед предприятиями встанет вопрос: как обеспечивать обязательный учет улова, предупредили в рыбохозяйственных объединениях. Отраслевое сообщество обратилось по проблеме к руководству Минсельхоза и Росрыболовства.

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