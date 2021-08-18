Виктория Абрамченко дала поручение по промыслу на Северном бассейне
Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила ведомствам обеспечить внесение изменений в правила рыболовства для Северного бассейна. Ранее представители отраслевого сообщества предупредили о рисках для промысла из-за исключения возможности учитывать улов с использованием переводных коэффициентов.
Курирующая отрасль вице-премьер Виктория Абрамченко поручила обеспечить внесение изменений в правила рыболовства для Северного бассейна и о результатах доложить в правительство. Задача поставлена Минсельхозу, Росрыболовству, Минюсту, сообщает корреспондент Fishnews.
Напомним, что с 1 сентября вступают в силу новые правила рыболовства для Северного бассейна. В этот документ, в отличие от действующей редакции, не вошла возможность использоватьпереводныекоэффициенты, позволяющие по готовой продукции рассчитать, сколько было сырца.
Таким образом, перед предприятиями встанет вопрос: как обеспечивать обязательный учет улова, предупредили в рыбохозяйственных объединениях. Отраслевое сообщество обратилось по проблеме к руководству Минсельхоза и Росрыболовства.
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