Владморрыбпорт: К доставке рыбы нужен комплексный подход

Нехватка рефконтейнеров - одна из проблем, с которой пришлось столкнуться мировой логистике, в том числе российским рыбопромышленным предприятиям. Однако для эффективной доставки рыбных грузов нужно обратить внимание и на другие аспекты, прокомментировали в ВМРП.

Росрыболовство сообщило о проработке вопроса с производством отечественных рефконтейнеров. Пандемия изменила ситуацию в мировой логистике, острее обозначилась проблема дефицита контейнерного парка. Контейнеров не хватает в том числе и для вывоза рыбопродукции.

Контейнерные перевозки — один из самых популярных способов доставки грузов, прокомментировали во Владивостокском морском рыбном порту. Учитывая эту тенденцию, ВМРП развивает контейнерный терминал.

«Под тенденции мирового логистического рынка перестраиваются и наши порты. В пример можно привести Владивостокский морской рыбный порт, который сумел в кратчайшие сроки изменить логистику, успешно формирует контейнеры и отправляет их не только по стране, но и в Китай», — рассказал Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Вопрос о производстве отечественных рефконтейнеров — важный, но для совершенствования поставок рыбопродукции нужно обратить внимание и на другие звенья цепочки, заявили во Владморрыбпорте.

«Развитие перевозок рыбной продукции — это комплексное направление, требующее выстроить процесс на всех участках «холодовой цепи». Это и инфраструктура терминалов, и техническое обслуживание контейнеров, и обеспечение пропускной способности железной дороги, логистика, ценообразование, и т.д. Если здесь наблюдается слабое звено, затрудняется и становится экономически неэффективна вся работа», — отметили в ВМРП.

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