Рыбе обещают отечественный рефконтейнер

Росрыболовство сообщило о планах по производству отечественных рефконтейнеров. Решение этого давно назревшего вопроса важно для организации перевозок российской рыбопродукции, отмечают в отраслевом сообществе.

Нацрыбресурс — подведомственная организация Росрыболовства — налаживает сотрудничество с предприятием по изготовлению рефконтейнеров. Производство такой продукции запускает «ЧТЗ-Уралтрак» концерна «Уралвагонзавод» (входит в ГК «Ростех») в Челябинской области.

Как отметили в «ЧТЗ-Уралтрак», плановая мощность производства контейнеров — более 10 тыс. штук в год. Основные типы — 20/40-футовые open-top (сыпучие грузы) и 20/40-футовые рефрижераторные контейнеры», —рассказали в пресс-службе федерального агентства.

В Росрыболовстве обратили внимание, что обновление парка рефконтейнеров позволит нарастить поставки рыбной продукции надлежащего качества с Дальнего Востока в центральные регионы РФ не только по железной дороге и автотранспортом. Это обеспечит возможности по более широкому использованию Северного морского пути.

«Основная часть затрат при перевозке Севморпутем в 2020 году была связана с необходимостью аренды рефрижераторных контейнеров, стивидорных работ в порту и перевозкой от Санкт-Петербурга до Москвы. Конечно, сокращение стоимости доставки рыбопродукции СМП находится в плоскости планирования: организации постоянных рейсов и формированием необходимой потребности в рефконтейнерах и стоимостью их аренды, а также с работой на местах по сбору и консолидации груза, состоящего не только из рыбопродукции, для отправки в обоих направлениях», — заявили в Росрыболовстве.

Давний вопрос

Обновление парка рефконтейнеров — давно назревший вопрос, подчеркнул президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Поручение проработать эту тему глава государства Владимир Путин дал еще по итогам заседания президиума Госсовета , которое проводилось в 2015 г. по вопросам рыбной отрасли.

«Вопрос не просто важный — он архиважный! И мы сегодня это еще раз почувствовали», — прокомментировал руководитель ассоциации. Китай в связи с ситуацией по коронавирусу стал принимать рыбные грузы только при контейнерных перевозках, и эта же страна — главный производитель контейнеров, напомнил Георгий Мартынов. «То есть мы оказались полностью зависимы от наших китайских партнеров: как в плане производства рыбопродукции, так и в плане ее транспортировки», — обратил внимание президент АРПП.

Озвученной цифры в 10 тыс. контейнеров в год недостаточно, чтобы закрыть имеющиеся потребности, ведь такое оборудование востребовано для перевозок не только рыбопродукции, но и многих других грузов, отметил Георгий Мартынов.

«Строительство контейнеров необходимо. Под тенденции мирового логистического рынка перестраиваются и наши порты. В пример можно привести Владивостокский морской рыбный порт, который сумел в кратчайшие сроки изменить логистику, успешно формирует контейнеры и отправляет их не только по стране, но и в Китай. При этом проводится противоковидная обработка грузов в соответствии с требованием китайской стороны», — рассказал Fishnews Георгий Мартынов.

Говоря о других вопросах логистики, глава ассоциации отметил, что государству нужно проработать возможность стимулирования автомобильных перевозок рыбопродукции внутри страны. Такой вид доставки становится все более популярным, при этом здесь также могут быть эффективны механизмы господдержки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews