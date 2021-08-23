Победителей по семге определили без торгов

Росрыболовство опубликовало протокол аукциона по четырем долям квот атлантического лосося в Балтийском море. Торги проводить не пришлось: на каждый лот зарегистрировалось по одному участнику.

Изначально планировалось разыграть в общей сложности 24 доли квот семги в Балтийском море и Финском заливе для промышленного и прибрежного рыболовства. Однако на 16 из 24 лотов поступило по одной заявке и Росрыболовство предложило заключить договоры единственным участникам. Еще на четыре лота заявок не поступило — по ним аукцион также признан несостоявшимся.

Таким образом, на торги 19 и 20 августа отправились четыре доли квот: лоты 5, 7, 12 и 17, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно опубликованному протоколу, на каждый лот перед началом аукциона было зарегистрировано только по одному участнику. Им Росрыболовство предлагает заключить договоры по начальной цене.

В итоге СПК «Петротрал 2» (Ленинградская область), СПК «МРК» (Санкт-Петербург) и ООО «Петротрал» (Ленинградская область) могут получить по 5,882% квоты атлантического лосося в Балтийском море за 317 тыс. рублей каждая. ООО «Марфиш» (Калининград) — 5,888% квоты балтийской семги за 317,3 тыс. рублей. Срок заключения договоров — 15 лет.

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