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В обсуждении проблем рыбного экспорта принял участие президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ. Фото пресс-службы ассоциации

Ведомства России и Китая обсудили торговые барьеры для рыбы

В ходе двусторонних консультаций по снятию торговых барьеров российская сторона представила консолидированную позицию в связи с ограничениями на поставку рыбы в КНР. Реакция китайской стороны позволяет продолжить диалог, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Проблемы рыбного экспорта обсуждались 25 августа в ходе пятого раунда российско-китайских консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционных сферах. В мероприятии, организованном Минэкономразвития России и Минкоммерции КНР, принял участие президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Директор департамента развития двустороннего сотрудничества Минэкономразвития России Александр Дианов назвал «ключевыми торговыми барьерами в торговых отношениях» двух стран проблемы при поставках в Китай рыбы и продукции АПК. Развитию торговли также мешает ограничение перевозок из России в Китай различных номенклатур грузов и транзитных грузов в контейнерах через пограничные переходы Забайкальск — Маньчжурия, Гродеково — Суйфэньхэ и Махалино — Хуньчунь.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ВАРПЭ, при обсуждении торговых барьеров в сфере экспорта рыбы российская сторона выступила с согласованной позицией Минэкономразвития, Минсельхоза и Росрыболовства. Представитель Росрыболовства в КНР Сергей Михеев сообщил о двукратном падении экспорта рыбы в Китай за первые шесть месяцев 2021 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и представил последовательность действий для устранения этого барьера.

Российская сторона предложила в случае выявления на упаковке следов коронавируса провести дезинфекцию химическими средствами и обеспечить доступ российских специалистов к протоколам выявления, методикам исследований и отбора проб. Росрыболовство также обратило внимание на отсутствие официального уведомления об изменении порядка оформления транзитных партий рыбопродукции.

Представители портовых городов Далянь и Циндао подтвердили повышенное внимание к поступающим из-за границы рыбным грузам. Оформление трюмных партий рыбопродукции в порту Даляня приостановлено, сообщил замдиректора городского управления коммерции Ли Яньфэн. Китайская сторона ввела меры по временному запрету ввоза для предприятий, продукция которых не прошла проверку на отсутствие коронавируса.

В порту Циндао введены универсальные меры контроля за экспортом рыбопродукции от любых поставщиков. По словам замдиректора управления коммерции города Циндао Чуньюя Сяньли, в порту ежесуточно оформляется 20 рефрижераторных контейнеров с рыбопродукцией и «практически нет скоплений российской рыбопродукции».

По итогам консультаций президент ВАРПЭ Герман Зверев назвал результаты обсуждения удовлетворительными. Он подчеркнул важность консолидированной позиции российских ведомств по вопросу экспорта рыбы. «Одностороннее ограничение китайской стороной ввоза российской рыбопродукции в КНР является одной из ключевых проблем в торговых отношениях между нашими странами», — отметил руководитель ассоциации.

По словам Германа Зверева, хотя Китай сохраняет подход, при котором ограничения на ввоз российской рыбы вводят не центральные, а региональные и местные власти, высказывания участников консультаций позволяют вести диалог, в том числе о масштабе проблемы. На это, в частности, указывает предложение директора департамента Евразии Минкоммерции КНР Ван Кайсюня оформить инициативы Росрыболовства в форме официального документа и направить его китайской стороне.

В дальнейшем, с точки зрения ВАРПЭ, вопрос о барьерах при экспорте российской рыбопродукции в КНР необходимо внести в повестку дня заседания подкомисии по торгово-экономическим отношениям России и Китая, намеченного на 28 сентября. «Вижу задачу ВАРПЭ в том, чтобы представить в Минэкономразвития проверяемую и подтверждаемую информацию о сроках оформления и выгрузки рыбопродукции в портах Далянь и Циндао», — подытожил Герман Зверев.

Фото предоставлены пресс-службой ВАРПЭ.

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НазадМетки: КНРварпэкитайросрыболовство
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