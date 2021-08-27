Заявки от КМНС дошли до адресата слишком поздно

Отправленные по почте 42 заявки на промысел от КМНС не были своевременно вручены представителю Амурского теруправления Росрыболовства. Защитить свою правоту в арбитраже община не смогла из-за слишком позднего обращения в суд.

Община коренных малочисленных народов Севера «Сэнки» («Багульник») оспорила в арбитраже отказ Амурского теруправления Росрыболовства принять 42 заявки на промысел в 2021 г. Решение суда размещено в картотеке «Электронное правосудие», сообщает корреспондент Fishnews.

Арбитраж установил, что обращения в теруправление община послала почтовым отправлением 20 августа 2020 г. Через некоторое время, 9 сентября того же года, посылку вернули отправителю в связи с тем, что адресат ее не получил, а срок хранения истек.

Община направила заявки повторно — ценной бандеролью, но теруправление отказалось принять их из-за нарушения срока подачи, установленного законодательством (обращения принимаются до 1 сентября года, предшествующего году осуществления рыболовства). В марте 2021 г. община вновь направила заявки в теруправление и вновь получила отказ на том же основании. Тогда «Сэнки» обратилась в арбитраж.

Арбитражный суд Хабаровского края отказал «Сэнки» на основании статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса РФ. Согласно ей, заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда организации стало известно о нарушении прав и законных интересов.

Напомним, что несколько схожих дел рассмотрели арбитражные суды по результатам кампании по перезакреплению долей квот в 2018 г. Пользователи пытались через суд обязать Росрыболовство рассмотреть их заявки «задним числом» из-за того, что отправленные почтовой службой документы опоздали или вовсе затерялись в пути.

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