Москва пообещала поддержку аквакультуре Северной Осетии

Президент Владимир Путин поручил правительству представить предложения по дополнительной поддержке развития аквакультуры в Северной Осетии. В регионе планируют создать селекционно-племенной центр рыбоводства.

Владимир Путин дал поручения по социально-экономическому развитию Республики Северная Осетия — Алания, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, правительство РФ совместно с региональными властями должно представить предложения по дополнительной поддержке сельского хозяйства в республике, в том числе по развитию аквакультуры. Срок - до 1 сентября.

26 августа президент провел встречу с врио главы Северной Осетии — Алании Сергеем Меняйло. Руководитель республики отдельно остановился на перспективах форелеводства. «На сегодня у нас два форелевых хозяйства дают 10% форели на рынок. Мы можем довести до 30%. Для этого необходимо создать акваселекционный центр. С Минсельхозом мы этот вопрос обговорили, там нужны будут дополнительные меры поддержки. И тогда будет тоже хороший эффект с точки зрения и развития экономики, и новых рабочих мест», — заявил Сергей Меняйло.

В июле власти Северной Осетии сообщили о планах построить в республике селекционно-племенной центр форелеводства. Руководство региона обсудило проект с представителями Минсельхоза России и Росрыболовства.

По данным регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, реализация инвестпроектов в области аквакультуры позволила увеличить производство рыбы в 2020 г. до 3,5 тыс. тонн.

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