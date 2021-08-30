Россельхознадзор переживает за лицензии для зоопарков и дельфинариев

До нового года все организации и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-развлекательных целях, должны пройти лицензирование. Однако на конец августа поступило только 99 заявлений от соискателей, сообщили в Россельхознадзоре — ведомстве, уполномоченном на выдачу лицензий.

В декабре 2019 г. был подписан закон об ответственном обращении с животными. В частности, предусмотрено лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Получить лицензию нужно до 1 января 2022 г. На проведение лицензирования уполномочен Россельхознадзор.

По состоянию на 25 августа 2021 г. в ведомство поступило 99 заявлений от соискателей.

Выдано 39 лицензий. Среди лицензиатов — Московский Цирк Никулина, Московский зоопарк, «Крокус Сити Океанариум», Центр океанографии и морской биологии «Москвариум», а также ряд хозяйствующих субъектов, большая часть из которых находится в Краснодарском крае, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. 12 соискателям отказано в выдаче из-за несоответствия установленным требованиям законодательства. 5 соискателям пакет документов был возвращен для переоформления. В работе ведомства находится 41 заявление.

По имеющейся в Россельхознадзоре информации, количество хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по содержанию и использованию животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах, в соответствии с ОКВЭД составляет порядка 600.

Вместе с тем заявления поступают от соискателей лицензии, имеющие другие подгруппы ОКВЭД, такие как музейная, творческая, санаторно-курортная деятельность, отметили в ведомстве.

Россельхознадзор напоминает, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые содержат и используют животных в культурно-зрелищных целях, до конца 2021 г. должны пройти процедуру лицензирования, согласно требованиям российского законодательства. «С 1 января 2022 года осуществление такой деятельности без лицензии не будет допускаться», — обратили внимание в федеральной службе.

Территориальные управления ведомства во всех регионах по заявкам организаций готовы в максимально сжатые сроки проводить проверки, направлять их результаты в центральный аппарат для оперативного рассмотрения вопроса о выдаче лицензий, подчеркнули в Россельхознадзоре.

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