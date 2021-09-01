Аквакультура примеряется к лососевым участкам

Росрыболовство инициирует внесение изменений в нормативную базу, допускающих выращивание объектов аквакультуры на участках для промысла лосося, заявил глава ведомства Илья Шестаков на площадке форума «Амур — река жизни».

На межрегиональном форуме «Амур — река жизни» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал о договоренности с правительством Хабаровского края инициировать изменения в законодательстве, позволяющие заниматься товарной аквакультурой на участках для промысла лосося.

«Безусловно, их [участков — прим. ред.] перекрестное использование имеет право на жизнь. И наука нам подсказывает, что необходимо это делать, для того чтобы расширять потенциал», — отметил глава Росрыболовства.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев назвал юридическим казусом запрет для предприятий марикультуры работать на участках, отведенных под промысел тихоокеанских лососей.

«Юридически рыбопромысловые участки распределены, там ведется промышленный лов. Но марикультура не требует абсолютно никаких дополнительных условий, просто нужно открыть доступ нашим предпринимателям, чтобы они выращивали на нашем побережье марикультуру», — заявил руководитель региона и попросил вице-премьера Викторию Абрамченко и законодателей поддержать такую инициативу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Росрыболовство также считает перспективным увеличение объемов пастбищной аквакультуры в Хабаровском крае за счет развития лососеводства.

«Мне кажется, что здесь это направление необходимо более активно развивать. Такие программы очень хорошо себя зарекомендовали и работают на Сахалине. Думаю, что здесь у нас тоже есть достаточно неплохие перспективы, и не только связанные с северными участками, но и, непосредственно, на самом Амуре», — отметил Илья Шестаков.

Отметим, что законодательные инициативы, предусматривающие возможность заниматься аквакультурой на рыболовных участках, власти выдвигали и ранее, однако до сих пор изменения не внесены.

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