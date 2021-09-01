Инвесторы в недоумении

Правительство внесло изменения в положении о распределении инвестиционных квот. Однако инвесторы не понимают, могут ли уже воспользоваться этими условиями.

Правительственное постановление от 28 августа 2021 г. № 1429 предусмотрело возможность начинать процесс выделения инвестиционных квот при высокой готовности судна. Такие поправки представители рыбной промышленности предлагали в числе других изменений по оптимизации программы.

Интересы государства защищены, так как в любом случае копания сможет приступить к освоению только после ввода нового судна в эксплуатацию. При этом рыбаки не будут терять время для работы из-за административных процедур — ради этого поправки и предлагались.

По новому постановлению, чтобы процедура предоставления квот на следующий год стартовала, на 1 сентября судно должно быть готово более чем на 90% и должны быть начаты пусконаладочные работы. Уже сейчас есть участники программы, которые отвечают этим требованиям. Однако вопрос: смогут ли они получить квоты на 2022 г. — остается открытым.

Предусмотрено, что не позже 5 сентября компания должна обратиться в Минпромторг за подтверждением высокой готовности судна, сообщает корреспондент Fishnews. Но по общим правилам постановление вступит в силу только с 7 сентября. Получается, что предприятия не успевают заявиться, чтобы им были распределены квоты на следующий год.

«Сейчас нам очень хотелось бы получить разъяснения от органов власти, каким образом будет работать новое постановление», — прокомментировал исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума (СЗРК) Сергей Несветов.

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