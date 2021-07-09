С инвесторов предлагают снять лишнее бремя

Исключение требования о банковской гарантии или как минимум снижение ее суммы при высокой технической готовности судна стало бы хорошей поддержкой для участников программы инвестиционных квот, отметили представители рыбопромышленных предприятий Северного бассейна на конференции Fishnews.

Банковскую гарантию государство предусмотрело в правовой базе по инвестиционным квотам в качестве обеспечения того, что заказчик судна или завода выполнит принятые обязательства.

Однако при высокой степени готовности судна такое требование избыточно и его снятие могло бы существенно снизить нагрузку на участников программы. Особенно такое изменение важно в свете задержек с выполнением заказов верфями, ведь чем сильнее затягивается строительство, тем дольше рыбаки несут расходы по обслуживанию банковских гарантий. На эти моменты руководители рыбопромышленных кампаний Северного бассейна обратили внимание на конференции Fishnews, организованной в Санкт-Петербурге с видеоучастием из Мурманска.

«Инвестор заинтересован в том, чтобы достроить объект инвестиций в срок. Поэтому требования, предусмотренные действующей нормативной базой, являются излишними», - считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. Он отметил, что в отраслевом сообществе изначально предлагали снижать сумму банковской гарантии по мере готовности судна. «Я бы призвал вообще от нее отказаться на каком-то этапе. Сегодня уже всем понятно, что в случае дефолта по инвестиционным проектам со стороны инвестора неисполнение обязательств вызвано, как правило, задержками со стороны верфей, поэтому требования по уплате по банковским гарантия будут в регрессном порядке направлены судостроителям», - заявил представитель холдинга. Лучшим залогом реализации проекта в данном случае являются серьезные суммы, которые уже вложены инвестором в строительство нового флота.

«Только наша компания платит по банковским гарантиям на четыре судна примерно 2 млн рублей в месяц», - сообщил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

«Дополнительные расходы на обслуживание банковских гарантий, связанные с задержками сроков строительства судов, составят около 55 млн рублей», - добавил он.

Требование банковской гарантии при тех вложениях, которые делают рыбаки, избыточно и усиливает нагрузку на инвесторов, поддержал коллег исполнительный директор группы компаний «ФЭСТ» Юрий Паршев.

Снятие требований о банковской гарантии могло бы хоть как-то сгладить потери инвесторов из-за задержек строительства, считает генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон.

Минсельхоз и Росрыболовство разработали проект правительственного постановления, позволяющего снизить сумму банковской гарантии при высокой степени готовности судна.

Также предлагается запускать процесс распределения квот инвестору, когда строительство уже близится к финалу. Некоторые ведомства усмотрели в таком изменении правовой базы создание неравных условий для участников программы инвестквот.

Однако на самом деле главный принцип, который закладывался при запуске механизма: получить судно и только потом приступать к освоению - здесь и не нарушается, обратил внимание Сергей Сенников. Фактически административные процедуры соотносятся с вводом новой единицы флота в эксплуатацию.

Павел Балон напомнил, что, согласно договорам на предоставление долей квот водных биоресурсов на инвестиционные цели, предприятие-инвестор обязуется осваивать в течение двух лет подряд не менее 70% объема таких квот на объекте инвестиций. Это, помимо банковской гарантии, защищает интересы государства как в случае, если правительство примет постановление о наделении долями квот на инвестиционные цели предприятий, чьи суда находятся в высокой степени готовности, так и в случае принятия постановления об отмене или снижении суммы банковской гарантии для таких инвестиционных объектов.

В конференции приняли участие исполнительный директор группы компаний «ФЭСТ» Юрий Паршев, генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон, представитель группы «Норебо» Сергей Сенников, исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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