Новости
Возможные меры поддержки для участников программы инвестквот обсудили рыбопромышленники Северного бассейна на конференции Fishnews

С инвесторов предлагают снять лишнее бремя

Исключение требования о банковской гарантии или как минимум снижение ее суммы при высокой технической готовности судна стало бы хорошей поддержкой для участников программы инвестиционных квот, отметили представители рыбопромышленных предприятий Северного бассейна на конференции Fishnews.

Банковскую гарантию государство предусмотрело в правовой базе по инвестиционным квотам в качестве обеспечения того, что заказчик судна или завода выполнит принятые обязательства.

Однако при высокой степени готовности судна такое требование избыточно и его снятие могло бы существенно снизить нагрузку на участников программы. Особенно такое изменение важно в свете задержек с выполнением заказов верфями, ведь чем сильнее затягивается строительство, тем дольше рыбаки несут расходы по обслуживанию банковских гарантий. На эти моменты руководители рыбопромышленных кампаний Северного бассейна обратили внимание на конференции Fishnews, организованной в Санкт-Петербурге с видеоучастием из Мурманска.

«Инвестор заинтересован в том, чтобы достроить объект инвестиций в срок. Поэтому требования, предусмотренные действующей нормативной базой, являются излишними», - считает представитель группы «Норебо» Сергей Сенников. Он отметил, что в отраслевом сообществе изначально предлагали снижать сумму банковской гарантии по мере готовности судна. «Я бы призвал вообще от нее отказаться на каком-то этапе. Сегодня уже всем понятно, что в случае дефолта по инвестиционным проектам со стороны инвестора неисполнение обязательств вызвано, как правило, задержками со стороны верфей, поэтому требования по уплате по банковским гарантия будут в регрессном порядке направлены судостроителям», - заявил представитель холдинга. Лучшим залогом реализации проекта в данном случае являются серьезные суммы, которые уже вложены инвестором в строительство нового флота.

«Только наша компания платит по банковским гарантиям на четыре судна примерно 2 млн рублей в месяц», - сообщил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

«Дополнительные расходы на обслуживание банковских гарантий, связанные с задержками сроков строительства судов, составят около 55 млн рублей», - добавил он.

Требование банковской гарантии при тех вложениях, которые делают рыбаки, избыточно и усиливает нагрузку на инвесторов, поддержал коллег исполнительный директор группы компаний «ФЭСТ» Юрий Паршев.

Снятие требований о банковской гарантии могло бы хоть как-то сгладить потери инвесторов из-за задержек строительства, считает генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон.

Минсельхоз и Росрыболовство разработали проект правительственного постановления, позволяющего снизить сумму банковской гарантии при высокой степени готовности судна.

Также предлагается запускать процесс распределения квот инвестору, когда строительство уже близится к финалу. Некоторые ведомства усмотрели в таком изменении правовой базы создание неравных условий для участников программы инвестквот.

Однако на самом деле главный принцип, который закладывался при запуске механизма: получить судно и только потом приступать к освоению - здесь и не нарушается, обратил внимание Сергей Сенников. Фактически административные процедуры соотносятся с вводом новой единицы флота в эксплуатацию.

Павел Балон напомнил, что, согласно договорам на предоставление долей квот водных биоресурсов на инвестиционные цели, предприятие-инвестор обязуется осваивать в течение двух лет подряд не менее 70% объема таких квот на объекте инвестиций. Это, помимо банковской гарантии, защищает интересы государства как в случае, если правительство примет постановление о наделении долями квот на инвестиционные цели предприятий, чьи суда находятся в высокой степени готовности, так и в случае принятия постановления об отмене или снижении суммы банковской гарантии для таких инвестиционных объектов.

В конференции приняли участие исполнительный директор группы компаний «ФЭСТ» Юрий Паршев, генеральный директор ООО «УК «ФОР» Павел Балон, представитель группы «Норебо» Сергей Сенников, исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Возможные меры поддержки для участников программы инвестквот обсудили рыбопромышленники Северного бассейна на конференции Fishnews
  • Bсполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ
  • Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ
  • Председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард КЛИМОВ
  • Возможные меры поддержки для участников программы инвестквот обсудили рыбопромышленники Северного бассейна на конференции Fishnews
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: мурманскправительстворосрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    О будущей программе считаем важным объявить заранее

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

    Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

    Эдуард КЛИМОВ

    Мы не можем жить без рыбы, это факт

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Камчатка меняет облик отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Заводы для второй волны

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

    Генеральный директор компании «Витязь-Авто»

    Алекс РАМАНАУСКАС

    Перед отраслью открылись новые возможности

    Генеральный директор компании «Дельта-Сервис» Евгений МЫЛЬНИКОВ

    Генеральный директор компании «Дельта-Сервис»

    Евгений МЫЛЬНИКОВ

    Морепродукты или фрукты? У нас нет предпочтений – сохраним и отправим всё

    Все интервью

    Личное мнение

    Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

    Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

    Игорь ХОВАНСКИЙ

    Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

    Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Сергей НЕСВЕТОВ

    Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

    Все материалы

    Крупным планом

    Отечественные специалисты изготовили основную часть оборудования и смонтировали технологические линии на заводе «Русский минтай»

    Переработка и холод: пора ли говорить о локализации?

    Проект среднего краболовного судна СКС56 «Командор». Изображение предоставлено Центром технологии судостроения и судоремонта

    Охотники на краба

    «Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

    Marique: готовые решения для рыбопереработки

    Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

    К чему привела дорожная карта ФАС

    Все материалы

    События

    Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

    РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

    На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

    Второй траулер для «Норебо» встал на воду

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.