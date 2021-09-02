Денис Мантуров оценил «рыбные» проекты Камчатки

Губернатор Камчатки Владимир Солодов провел встречу с главой Минпромторга России Денисом Мантуровым. Он высоко оценил работу краевых властей по возрождению судостроения и реализации механизма инвестиционных квот, отметили в правительстве региона.

Встреча прошла в рамках рабочего визита министра промышленности и торговли РФ на Камчатку. Владимир Солодов и Денис Мантуров говорили о возрождении и развитии судостроения и судоремонта в крае, о продвижении продукции региона на внутрироссийский и зарубежный рынки.

«Камчатка — самый активный участник программы инвестиционных квот, и наши рыбаки получают большую поддержку по линии Минпромторга. Надеемся, что в будущем такая преемственность сохранится, потому что мы видим огромный эффект от этой программы — более 50 млрд рублей инвестиций за последние пять лет. Заложены десятки судов, уже построены и спущены на воду девять судов, запущены шесть самых современных рыбоперерабатывающих заводов. Я уверен, что при сохранении этой поддержки мы будем и дальше планомерно продвигаться вперед. Хочу подчеркнуть, что судоремонт и судостроение на Камчатке имеют очень важное стратегическое значение», — сказал губернатор.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства, Денис Мантуров назвал производство рыбного жира «Омега-3 Salmonica» одним из прогрессивных проектов в стране.

«Производство рыбного жира «Омега-3 Salmonica» из экологически чистого продукта, из дикого лосося — это для России в целом очень важно. Думаю, что тот пример, который вы подали, обеспечив этим продуктом дошкольные учреждения, актуален и востребован. Омега была бы хорошим подспорьем для российских детей. Мы обязательно будем продвигать и продукт, и ваш опыт по России, по регионам. За рубеж тоже будем двигать эту продукцию», — отметил министр промышленности и торговли.

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