Маленьких жителей Камчатки обеспечат омега-3

В Камчатском крае стартовал проект «Растем здоровыми» по обеспечению детей пищевой добавкой омега-3 — проработать такую программу поручил губернатор Владимир Солодов. Маленькие жители региона смогут пройти профилактический курс бесплатно.

«Губернатор Камчатского края Владимир Викторович Солодов поставил задачу проанализировать возможность разработки программы, которая бы позволяла обеспечивать высококачественной пищевой добавкой наших детей, учитывая, что мы живем в северном регионе», — сообщила зампред краевого правительства Виктория Сивак, курирующая образование и социальную сферу.

В рамках проекта краевых властей пройти профилактический курс бесплатно смогут более 30 тыс. детей. Партии пищевой добавки готовят к отправке в образовательные учреждения.

Участниками проекта станут дошкольники и младшие школьники, сообщила заместитель министра образования края Евгения Орешко. Полезный рыбий жир ребята будут получать с согласия родителей курсами два раза в год по 30 дней. Первый курс — нынешней осенью, в период подъема сезонных простудных заболеваний, второй — весной, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства Камчатского края.

«Если вернуть практику профилактического приема качественной омега-3, это только положительно отразится на здоровье взрослых и детей. У нас есть замечательная возможность это сделать, так как предприятие, которое использует такую уникальную технологию, находится на Камчатке, выпускает продукцию из местного сырья, а руководители готовы к сотрудничеству», — отметила Виктория Сивак.

Продукцию для программы обеспечит Тымлатский рыбокомбинат. Завод по производству капсулированного рыбьего жира компания ввела в строй в прошлом году. Это пример выпуска высокотехнологичной продукции в рыбопромышленном комплексе, отмечал глава региона Владимир Солодов в интервью Fishnews.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews