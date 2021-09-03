Илья Шестаков: Мы не можем оставить торговлю рыбопродукцией на том берегу

Торговлю рыбной продукцией необходимо переводить на российские площадки, считает руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Для этого должна быть создана соответствующая инфраструктура.

На сессии, посвященной вопросам рыбной отрасли, на Восточном экономическом форуме глава Росрыболовства Илья Шестаков прокомментировал перспективы использования биржевых механизмов, сообщает корреспондент Fishnews.

«Если говорить про рыбную биржу, конечно, если мы всю отрасль по сути дела модернизируем и перестраиваем на новые рельсы, то не можем торговлю рыбной продукцией и морепродуктами оставить на том берегу. Я имею в виду, на азиатском рынке», — заявил руководитель ведомства.

Использование биржевого механизма сделает прозрачными процессы продажи, обратил внимание Илья Шестаков. «Мы обеспечим полную прозрачность. И обеспечим для государства большее поступление в виде налогов», — подчеркнул глава Росрыболовства.

При этом для организации торгов нужна определенная инфраструктура. Как только она появится, можно будет предусмотреть обязательную реализацию части ценных видов водных биоресурсов, но, наверное, не через биржи, а через аукционные площадки, сообщил Илья Шестаков.

Напомним, что прошлой осенью правительство утвердило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 г. В план было включено в том числе введение требования по экспорту отдельных видов рыбопродукции через электронную биржу.

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