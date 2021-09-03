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Соглашение подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр ВЕДЯХИН и председатель совета директоров РРПК Глеб ФРАНК

Сбербанк профинансирует постройку четырех супертраулеров РРПК

Во Владивостоке на ВЭФ подписано соглашение о выделении Сбербанком кредита в 400 млн долларов на строительство четырех траулеров-процессоров для Русской рыбопромышленной компании. Это заключительные суда серии из 11 супертраулеров РРПК.

Церемония подписания прошла на борту «Владимира Лиманова», сообщает корреспондент Fishnews. Это головное судно серии, введенное в эксплуатацию в декабре прошлого года, и ошвартовавшееся во Владивостоке после испытания на промысле. Еще шесть траулеров-процессоров находятся на разных стадиях готовности на Адмиралтейских верфях (три судна спущены на воду, ведется монтаж фабрик).

«Сегодня для нас ключевая веха — мы профинансировали четыре судна из 11, в строительстве которых выступает партнером Сбербанк. Таким образом, мы закрываем финансовый пакет на всю программу нашего новостроя», — заявил председатель совета директоров ООО «Русская рыбопромышленная компания» Глеб Франк.

Он обратил внимание на промысловые характеристики строящихся процессоров. «Они суперпроизводительны: не только могут вылавливать 60 тыс. тонн рыбы в год, но и эффективно ее перерабатывают. В отличие от существующих судов, новые способны делать продукты для конечных рынков – филе и сурими. Они суперэкологичны: потребление пресной воды сведено к нулю, углеродный след супертраулера самый низкий среди судов рыбопромыслового флота. В течение 4-5 лет мы должны получить все оставшиеся суда серии», — рассказал Глеб Франк.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил, что РРПК — их давний партнер, с которым заключено не первое соглашение. «Мы рады инвестировать в компанию, которая усиленно развивает рыболовецкий флот на Дальнем Востоке и является одним из крупных работодателей в регионе. Кроме мощности и эффективности промысла новых супертраулеров, важно отметить и то, что они отвечают принципам экологичности, которые поддерживает Сбер», — подчеркнул Александр Ведяхин.

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  • Соглашение подписали первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр ВЕДЯХИН и председатель совета директоров РРПК Глеб ФРАНК
  • Подписание прошло во Владивостоке на борту нового супертраулера «Владимир Лиманов»
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