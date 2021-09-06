MSC приветствует сертифицированные промыслы в Санкт-Петербурге

Новые российские промыслы, подтвердившие экоустойчивость, получат сертификаты в присутствии директора по развитию Морского попечительского совета Камиля Дерикса. Церемония состоится на площадке выставки Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге.

За последний месяц сразу несколько российских промыслов успешно завершили процедуру оценки на соответствие стандартам Морского попечительского совета (MSC). Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) добавила к ранее сертифицированным районам Восточную Камчатку, а ГК «Гидрострой» сертифицировала промысел минтая в Южно-Курильской зоне. В Баренцевом море Союз рыбопромышленников Севера (СРПС) доказал устойчивость промысла северной креветки, а компания «Антей Север» получила сертификат по камчатскому крабу.

В церемонии вручения сертификатов представителям АДМ и СРПС примет участие директор по развитию MSC Камиль Дерикс в рамках Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia).

В этом году Морской попечительский совет (MSC) участвует в выставке c отдельным стендом, где будут представлены материалы и руководства по стандартам устойчивого рыболовства и сертификации цепи поставок на русском языке. Посетители стенда смогут узнать больше об экологически ответственном рыболовстве, критериях, которым должны соответствовать такие промыслы, преимуществах и обязанностях, которые влечет за собой успешная MSC-сертификация.

«В последние годы в России наблюдается большой рост сертифицированных рыбных промыслов. Даже несмотря на пандемию, к сертификации присоединяются новые рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие компании, — рассказала Fishnews руководитель MSC в России Анисья Шепелева. — Отвечая на запрос отрасли, мы перезапустили русскоязычную версию сайта MSC и постепенно развиваемся в соцсетях, чтобы оказать поддержку рыбопромышленникам и компаниям, которые занимаются хранением и переработкой рыбы и морепродуктов, и чтобы донести нашу миссию и ценности непосредственно до людей, которые принимают решение о покупке рыбной продукции, помочь им сделать правильный выбор».

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут 8–10 сентября в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум».

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