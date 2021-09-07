Минтай Восточной Камчатки доказал экоустойчивость

Ассоциация добытчиков минтая (АДМ) сертифицировала минтаевый промысел в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне. По мнению рыбаков, это расширит возможности глубокой переработки уловов.

Морской попечительский совет (MSC) опубликовал итоговое сертификационное решение о признании российского тралового промысла восточнокамчатского минтая в Северо-Курильской зоне и Петропавловско-Командорской подзоне устойчивым и хорошо управляемым. В ходе сертификации команда международных экспертов детально изучила состояние запасов восточнокамчатского минтая, подходы к его прогнозированию, влияние промысла на экосистему, а также оценила систему управления промыслом.

Суммарный ОДУ восточнокамчатского минтая на 2021 г. установлен на уровне 186,1 тыс. тонн, из которых около 50% приходится на участников АДМ. Как рассказали Fishnews в ассоциации, сертификация будет способствовать решению государственной задачи по наращиванию выпуска продукции глубокой переработки, в том числе на береговых заводах Камчатки и Курил.

«Процесс сертификации занял всего девять месяцев с момента официального старта. Это очень хороший результат, который подтверждает, что наши рыбаки ведут промысел в соответствии с принципами ответственного рыболовства, главный из которых — сохранение запасов минтая. Кроме того, это показатель качества управления промыслом со стороны госрегулятора и отраслевой науки», — отметил президент АДМ Алексей Буглак.

Для сравнения: чтобы добиться первого экосертификата в 2013 г. — на промысел минтая в Охотском море — ассоциации потребовалось около пяти лет.

Успешной сертификации тралового промысла восточно-камчатского минтая способствовала программа научных наблюдателей. В рамках программы проводится независимый мониторинг промысла и собирается биостатистическая информация об уловах минтая и прилове нецелевых видов водных биоресурсов. Совместно с дальневосточными филиалами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии АДМ реализует программу совершенствования мониторинга промысла и работает над увеличением количества наблюдателей на судах.

«АДМ многие годы ведет системную работу по повышению устойчивости промысла и расширению международной экологической сертификации российского минтая. В 2018 году был успешно ресертифицирован промысел минтая в Охотском море. В марте 2021 года получен сертификат для промысла в Восточно-Сахалинской подзоне. В июле этого года была успешно завершена сертификация второго по величине промысла в Западно-Беринговоморской зоне», — напомнил Алексей Буглак.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews