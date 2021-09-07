Андрей Забуга: От выставки ждем рабочих решений

Делегация компании «Нерей» — крупнейшего дистрибьютора дальневосточной рыбы — проведет переговоры с федеральными торговыми сетями в рамках Seafood Expo Russia. Сегодня подобные площадки приобретают особую роль в развитии внутреннего рынка, считает генеральный директор компании Андрей Забуга.

Напомним, Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге. Среди центральных вопросов повестки дня — логистика и продвижение российской рыбы на рынке. Этому в том числе должна способствовать работа «Ритейл Центра», где будут организованы прямые переговоры федеральных торговых сетей с производителями и поставщиками отечественной рыбопродукции.

Среди участников Seafood Expo Russia 2021 крупнейший дистрибьютор дальневосточной рыбы — компания «Нерей». По словам ее генерального директора Андрея Забуги, выставка должна стать не просто масштабной площадкой для освещения актуальной проблематики, но прежде всего инструментом для налаживания сбыта отечественной рыбопродукции.

«За последний год объемы поставок отечественной продукции, в том числе дальневосточной рыбы, на внутренний рынок действительно заметно выросли — это радостная картина. Сейчас важная задача для всех участников этого процесса, как бизнеса, так и государства, — приложить максимум усилий, чтобы закрепить положительный результат и создать прочную базу для увеличения этого потока», — рассказал Fishnews Андрей Забуга.

По его словам, важно, что на предстоящем форуме и выставке будет уделено большое внимание вопросам популяризации рыбной продукции среди россиян и ее доставки с Дальнего Востока в центральные регионы. «Мы занимаемся этими вопросами в рамках нашей повседневной работы. С прошлого года активно включились в решение транспортной проблемы — создали собственный грузовой автопарк из современных рефрижераторов. Уверены, в этом вопросе будущее за автомобильными перевозками, особенно для такой продукции, как рыба и морепродукты, требующей особых температурных условий», — отметил Андрей Забуга.

В Питере делегация компании «Нерей» проведет ряд переговоров с представителями федерального ритейла. «Организаторы выставки помогли нам составить насыщенный график переговоров. Рассчитываем на интересное и продуктивное общение с представителями ведущих торговых сетей», — прокомментировал работу на предстоящем мероприятии собеседник Fishnews.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews