Мечтают ли россияне о рыбном дне

Какую рыбу потребители считают самой полезной? Можно ли побудить людей чаще покупать рыбные товары и что конкретно нужно для этого сделать? Такими вопросами задались участники круглого стола, организованного Fishnews.

То, что думают о рыбе производители — рыбаки, аквафермеры и переработчики, может не совпадает с тем, как воспринимают эту продукцию потребители. В исследовании, проведенном в этом году центром социального проектирования (ЦСП) «Платформа» совместно с Рыбным союзом и ретейлерами среди городского населения, выяснилось, что только 37% опрошенных едят рыбу каждую неделю. Но если речь заходит о полезности, этот продукт становится безусловным лидером: 80% респондентов согласились, что регулярное потребление рыбы необходимо для сохранения здоровья. Еще больше людей считают, что ее необходимо есть детям.

«Потреблять рыбу регулярно хотело бы гораздо больше людей, чем сейчас, — комментирует генеральный директор ЦСП Мария Макушева. — В целом 56% опрошенных наблюдают недостаток ее в рационе, причем чаще всего речь идет о нехватке именно свежей рыбы».

Главным барьером на пути к увеличению потребления рыбы авторы исследования назвали низкую покупательную способность граждан и высокую стоимость продукта — на цены жаловалось более 70% отвечавших. Другой важный фактор, хотя и субъективный, — неудовлетворенность качеством рыбной продукции, на это указало более половины участников опроса.

Эти данные говорят не о том, что качество рыбы реально снижается, а о том, что потребитель не находит на прилавках того качества, которое ожидает за соответствующую цену, объясняет Мария Макушева. Ситуацию осложняет ряд стереотипов вокруг «полезности». Например, что замороженная рыба менее полезна, чем охлажденная. Или чем дороже рыба и чем реже встречается, тем она полезнее.

Кроме того, маркетологи наблюдают поколенческий сдвиг в отношении к рыбе. Чем моложе респонденты, тем реже они хотят иметь дело с рыбой в виде тушки, чистить ее, разделывать и готовить.

Налицо определенный диссонанс между ожиданиями и позицией потребителей и поставщиков рыбной продукции, признает представитель ГК «Норебо» Сергей Сенников. «Видимо, есть системная проблема, связанная с отсутствием должной коммуникации между производителями рыбной продукции и покупателями», — отмечает он.

Порой эти ожидания могут выглядеть малореалистичными и вызывать недоумение у профессионалов рыбного рынка. «Как мы можем говорить об удовлетворении спроса на свежую рыбу в Москве, когда основные районы промысла находятся в тысячах километров?» — удивляется председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Но с другими претензиями, например к качеству рыбы и морепродуктов, которые покупатель видит на магазинной полке, можно и нужно работать. «Особенно это характерно для сегмента заморозки. Устаревшая и всем надоевшая упаковка — обычные пакеты, у которых меняется лишь расцветка. Рыба зачастую переморожена. Снег в пакетах как результат нарушения холодовой цепочки», — перечисляет самые явные недостатки председатель Рыбного союза Александр Панин.

Гораздо меньше возможностей у участников рынка повлиять на ситуацию с ценами. Людям сложно принять, что рыба часто — и обоснованно — стоит дороже мяса, и заявления высокопоставленных чиновников от ФАС и других ведомств, которые порой громко удивляются этому факту, только подливают масла в огонь.

Более перспективной выглядит попытка встроить рыбу в уже сформировавшиеся на продуктовом рынке тренды. Среди таких генеральный директор ГК «Агама» Владимир Горелов выделяет запрос на правильное питание и «ленивый, пассивный ЗОЖ». Другой ключевой тренд — это удобство использования продукта: он либо не нуждается в готовке, либо для этого от потребителя требуются минимальные усилия и время.

Еще один возможный путь для рыбы — глубже уходить в нишу и продаваться в специализированных торговых точках, куда приходят именно за этим товаром. Кроме того, рыбаки не первый год поднимают вопрос о закупках отечественной рыбопродукции для нужд госструктур и различных ведомств — армии, полиции, МЧС, образовательных и медицинских учреждений.

Хотя первые шаги по «приближению рыбы к народу» придется делать бизнесу, без привлечения регулятора реализовать эту программу не получится, сошлись во мнении участники дискуссии. Прежде всего, потому что ресурсы государства несопоставимы с теми, что есть у отрасли и ее контрагентов.

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