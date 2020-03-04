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Вопрос о квотных аукционах главе ФАС Игорю АРТЕМЬЕВУ задала депутат Ольга ЕПИФАНОВА. Скриншот видео

Глава ФАС рассказал депутатам о вреде исторического принципа

Федеральная антимонопольная служба не предлагает трогать договоры на доли квот, которые были заключены на 15 лет, однако выступает за то, чтобы сейчас принять новые правила на следующий период, заявил глава ведомства Игорь Артемьев. Он отметил, что это могут быть конкурсы или аукционы.

Перед правительственным часом в Госдуме руководитель ФАС Игорь Артемьев встретился с представителями фракций. Депутат от «Справедливой России» Ольга Епифанова обратилась к главе ведомства с вопросом об аукционах по продаже квот на вылов рыбы. Видеоролик выложен на странице парламентария в соцсети, сообщает корреспондент Fishnews.

Когда принимался закон о крабовых торгах, представители Росрыболовства, правительства – вплоть до премьер-министра, обещали, что другие объекты промысла на аукционы не пойдут. Однако сейчас появилась информация, что антимонопольная служба вернулась к идее отказа от исторического принципа, выразила беспокойство депутат.

«Отрасль лихорадит очень серьезно, это очень большие потери для регионов», – обратила внимание Ольга Епифанова.

Глава ФАС в ответ рассказал, что всплеск информации появился в связи с тем, что ведомство начало согласовывать проект указа президента о нацплане развития конкуренции на следующие пять лет.

При этом руководитель службы заверил, что ведомство не посягает на договоры, которые были заключены на очередной период. Но нужно принять законодательный акт, что по истечении этих 15 лет «рыбные квоты должны распределяться на конкурсах или аукционах».

Затем Игорь Артемьев опять раскритиковал исторический принцип. Квоты достаются предприятиям бесплатно, собственникам компаний подарено 8 трлн рублей, изъятых в том числе из социальной сферы, сказал глава ФАС. Большая часть собственников при этом, по его словам, проживает за границей.

«Да что такое происходит в стране? 15 лет бьется антимонопольная служба за то, чтобы либо ввести здесь аукционы, либо повысить налоги. А эти налоги не повышались в течение 10-15 лет тоже», – эмоционально высказался чиновник. Он отметил, что сейчас законопроект по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами разработан – «где, собственно, накопленная инфляция будет заложена в соответствующий налог».

Отраслевое лобби, по словам Игоря Артемьева, очень сильное и прекрасно получает ресурс. А вот рыба в магазинах дороже мяса, привел любимый аргумент ФАС ее руководитель.

«Поэтому мы будем очень рады, если фракция «Справедливая России» поддержит правительство и ту часть правительства, которая выступает за то, чтобы это было честно», – обратился к депутатам руководитель ведомства.

Крабовые аукционы, добавил он, принесли серьезные поступления в бюджет. «А ведь мы не трогаем ни рыбу, ни креветку. А сколько там этих денег, которые можно было бы получить, – на аукционах, на конкурсах и через налоги. Давайте направим их в социальную сферу», – призвал Игорь Артемьев депутатов.

ФАС не поддерживала решение о том, чтобы заключить договоры на квоты с прежними собственниками на 15 лет, отметил он. Ведомство подчиняется воле правительства.

«Но мы поднимаем вопрос перед правительством и президентом о том, чтобы сейчас принять новые правила, которые начнут действовать через 15 лет. Но все к этому будут готовиться», – заключил руководитель ФАС.

Fishnews

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НазадМетки: ФАСкреветкаправительстворосрыболовство
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