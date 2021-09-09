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Церемония подписания прошла на IV Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Фото пресс-службы Росрыболовства

Маврикий и Россия заложили основу для сотрудничества в рыбной отрасли

Россия и Республика Маврикий заключили меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области рыбного хозяйства и аквакультуры. Документ подписали на полях рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Северной столице с 8 по 10 сентября. Подписи под меморандумом поставили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и министр по вопросам экономики океана, морских ресурсов, рыболовства и судоходства Маврикия Садзир Моду. На встрече присутствовал чрезвычайный и полномочный посол республики Хесвар Джанке.

В федеральном агентстве отметили, что меморандум — важный шаг по реализации договоренностей, достигнутых раннее. В том числе на встрече Ильи Шестакова с и.о. президента Маврикия Барленом Вьяпури на площадке саммита и экономического форума «Россия — Африка» в октябре 2019 г.

«Рыболовство может стать одним из перспективных направлений взаимодействия между нашими странами. Сегодня перед нами стоит важная задача – создать необходимую правовую базу для возобновления нашего сотрудничества», — подчеркнул Илья Шестаков.

В СССР отечественный флот работал в исключительной экономической зоне Маврикия, вел кошельковый промысел в районе Мадагаскарского хребта, напомнили в Росрыболовстве.

Согласно меморандуму, стороны намерены развивать сотрудничество в противодействии ННН-промыслу, подготовке квалифицированных кадров для рыбной отрасли Маврикия, а также во взаимодействии между научно-исследовательскими организациями, сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства.

По итогам встречи поддержано предложение Ильи Шестакова — подготовить проект двустороннего межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры.

В Росрыболовстве обратили внимание: при появлении у России тунцеловного флота исключительная экономическая зона Маврикия вместе с соседними районами западной части Индийского океана может рассматриваться как перспективная акватория для организации отечественного промысла тунцов.

Напомним, в мае на церемонии вручения верительных грамот президент Владимир Путин отметил, что у России и Маврикия есть потенциал для углубления взаимодействия в сфере рыболовства.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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  • Церемония подписания прошла на IV Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ и чрезвычайный и полномочный посол Республики Маврикий Хесвар ДЖАНКЕ. Фото пресс-службы ведомства
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