С ЭПЖ можно будет поговорить

Центр системы мониторинга рыболовства и связи планирует добавить голосового помощника в электронный промысловый журнал. Эта функция будет использоваться для ввода данных судовых суточных донесений (ССД).

Новую разработку ЦСМС представил на IV Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. На стенде Центра можно ознакомиться с алгоритмом работы голосового помощника, оценить его удобство и интеллект. Одним из первых новинку опробовал руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Центра, функция голосового помощника встроена в интерфейс ЭПЖ. При нажатии на кнопку микрофона капитан судна озвучивает промысловые операции, а система распознает команды и раскладывает информацию по полям суточного донесения.

«Самое главное, что благодаря встроенному искусственному интеллекту капитану не нужно будет задумываться о кодах, достаточно будет сказать, например, «добавить минтай, 200 килограмм», голосовой помощник распознает эти данные и вписывает их в ССД. Сформировать отчет и отправить в ЦСМС также можно будет с помощью голосовой команды. Этот функционал реализован для повышения удобства пользования ЭПЖ, рассчитываем, что во время непогоды, сильной качки и элементарно грязных рук такой помощник для капитана будет просто незаменимым», — отметил врио начальника Центра Александр Михайлов.

Еще одна важная функция голосового помощника — запрос данных об остатках объемов по выданным разрешениям на вылов. Программа будет сама знать, какие разрешения выданы судну на вылов ВБР и по запросу озвучивать эту информацию.

Голосовой помощник разработан для судовой версии электронного промыслового журнала. В дальнейшем планируется масштабировать его использование на версии ЭПЖ «Стационарный объект» и «Трансграничный обмен».

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