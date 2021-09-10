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Подписи под документом поставили директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН и президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ. Фото пресс-службы института

АСРФ и ВНИРО договорились о совместных исследованиях экономики рыбного хозяйства

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) и ВНИРО подписали соглашение о сотрудничестве. Совместные исследования позволят готовить обоснованные предложения стимулов для инвестиций и повышения эффективности рыбохозяйственных предприятий.

В рамках IV Международного рыбопромышленного форума Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота и Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент АСРФ Алексей Осинцев и директор ВНИРО Кирилл Колончин.

«Сегодня мы переходим на новый уровень соглашений по ресурсным исследованиям и заключаем соглашение об экономических исследованиях так же, как отрасль переходит от уловов к продукции высокой степени переработки», — прокомментировал новое партнерство Алексей Осинцев.

Подписи под документом поставили директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН и президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей ОСИНЦЕВ. Фото пресс-службы института

Соглашение предусматривает проведение совместных исследований в области социально-экономического развития рыбохозяйственного комплекса, сообщили Fishnews в АСРФ. Реализация совместных проектов будет осуществляться на базе Центра экономических исследований рыбного хозяйства ВНИРО, который появился в системе института в текущем году.

«Совместно с ведущими финансовыми институтами мы подготовили предложения по стимулам для инвестиций, повышению эффективности морской переработки рыбы, — рассказал президент АСРФ. — Эти предложения позволят обеспечить революционные структурные изменения отрасли, увеличить ее вклад в экономику страны. Для нас эти задачи — на первом плане. Центр экономических исследований ВНИРО, в свою очередь, располагает мощной научной базой. Уверен, что наше сотрудничество позволит использовать совместную экспертизу для развития нашей отрасли».

Кирилл Колончин подчеркнул важность появления отраслевого экономического центра, который может готовить программы, прогнозы, проводить экономические исследования. «Думаю, что это будет полезно как крупным компаниям, так и средним, и в целом рыбной отрасли», — отметил директор ВНИРО.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

Фото пресс-службы ВНИРО.

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