Во Владивостоке спустили на воду новый краболов

В столице Приморья на Восточной верфи торжественно спустили на воду краболов-живовоз «Аян» проекта 03141. Это второе судно серии, оно строится для компании «Дальневосточное побережье» (ГК «Сигма Марин Технолоджи»).

Головное судно серии — «Охотск» — спустили на воду 18 декабря прошлого года. Сейчас этот краболов стоит у причала Восточной верфи, работа над ним завершается.

«Аян» и «Охотск» строятся по проекту 03141 по программе квот в обмен на инвестиции.

Разработчик проекта — ООО «СК Викинг». Характеристики нового флота: длина — 63 м, ширина — 10,6 м, скорость — 13 узлов, экипаж — 20 человек. Планируется, что каждое судно сможет перевозить до 100 тонн живого краба.

Всего по этому проекту собираются построить восемь краболовов (из них четыре — для холдинга «Сигма Марин Технолоджи»). Шесть судов предполагается построить на Восточной верфи, еще два — на Хабаровском судостроительном заводе.

На церемонии спуска «Аяна» присутствовал президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков. «Хотелось бы поздравить заказчика, проектанта,верфь, и всех, кто причастен к строительству судна. Для этого было привлечено множество людей и ресурсов», — отметил он в беседе с корреспондентом Fishnews.

Спуск на воду «Аяна» свидетельствует, что программа строительства краболовов выполняется и пока идет даже с опережением графика, прокомментировал глава отраслевого объединения.

«По графику Восточная верфь одной из первых начала строительство. Другие инвестиционные проекты также реализуются по графику. Уверен, что компании справятся с инвестиционными обязательствами и новые суда выйдут в срок на промысел краба», — подчеркнул Александр Дупляков.

Он обратил внимание: «Аян» строят быстрее, чем головное судно. Президент ассоциации предположил, что по остальным судам сроки сократятся еще сильнее благодаря отработанной технологии.

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