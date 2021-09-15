Лососевые уловы Камчатки на 20% превысили прогноз

На Камчатском рыбохозяйственном совете подвели предварительные итоги «красной» путины. Вылов тихоокеанских лососей у берегов края на 15 сентября составил 438 тыс. тонн — это рекордный результат за последние 20 лет.

Заседание совета прошло под председательством губернатора Владимира Солодова. Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства, фактические уловы на 20% превысили прогнозные цифры, первоначально установленные отраслевой наукой.

Планируемые показатели превышены по горбуше Западной Камчатки — 173 тыс. тонн при прогнозе 144 тыс. тонн (120%), по горбуше Восточной Камчатки — 202 тыс. тонн при прогнозе 151 тыс. тонн (134%).

«Изначальный прогноз составлял порядка 360 тыс. тонн. На сегодня 438 тыс. тонн освоено промыслом, что составляет почти 122% к изначальному прогнозу. Превышение зафиксировано прежде всего по горбуше. Таким образом, 86% от всего вылова в Дальневосточном регионе принадлежит Камчатскому краю. Таких положительных результатов за более чем 20-летнюю историю мы не отмечали. Это говорит о благополучной ситуации в Камчатском крае, но вместе с тем в других регионах таких результатов не наблюдается, и мы должны учитывать их опыт при принятии дальнейших решений», — отметила руководитель Камчатского филиала ВНИРО Нина Шпигальская.

В правительстве Камчатки обратили внимание, что в путину интенсивно велась работа по регулированию добычи анадромных видов рыб. Всего было проведено 33 заседания, на некоторых этапах путины комиссия собиралась ежедневно, рассказал министр рыбного хозяйства края Андрей Здетоветский.

Он отметил ряд особенностей мер регулирования в нынешнем году. В частности, отраслевая наука разработала особые меры регулирования для бассейна реки Камчатки, что дало положительный эффект: показатели вылова превысили 12 тыс. тонн. Также достигнуты целевые показатели уровня пропуска нерки и кеты на нерестилища, это позволит поддерживать расширенное воспроизводство лососей.

«Сложными для регулирования в этом году оказались бассейны рек Авача и Паратунка, в первую очередь в регулировании традиционного рыболовства. Мы приняли достаточно жесткие меры: промысел был открыт для КМНС на 10 дней на кету, на кижуч — с 20 августа по 6 сентября, с проходными днями для всех видов рыболовства. Однако альтернативных вариантов у нас нет, пока мы не восстановим запасы этих рек. Кроме того, обострилась ситуация с рекой Опала в этом году. Нам необходимо принимать решения по регулированию промысла на этом объекте для восстановления запасов», — подчеркнул министр.

Андрей Здетоветский напомнил, что во время путины продолжался проект «Камчатская рыба». Всего было продано 162 тонны охлажденного лосося по 50 рублей за килограмм и 17,5 тонны икры за 2-3 тыс. рублей за килограмм. 200 тонн мороженой красной рыбы поставила Ассоциация добытчиков лосося Камчатки для дальнейшей реализации после завершения путины.

По информации краевых властей, в лососевом промысле в этом году участвовали 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболовство организовано на 80 участках.

Объемы для традиционного рыболовства составили почти 7,5 тыс. тонн. Помимо общин, правом на ведение лова в объеме от 50 до 200 кг в зависимости от района проживания воспользовались более 10 тыс. человек. Для любительского лова выделено порядка 730 тонн лососей по заявкам организаторов с учетом спроса на путевки.

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