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Министр природных ресурсов и экологии Александр КОЗЛОВ на совещании у президента. Фото пресс-службы министерства

Глава Минприроды отчитался о ходе ликвидации вредных объектов

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал президенту Владимиру Путину, как израсходуют дополнительные 20 млрд рублей на решение экологических проблем. В числе приоритетов — расчистка морских акваторий от затонувших судов.

На совещании, которое провел Владимир Путин, глава Минприроды Александр Козлов отчитался о выполнении поручения президента по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Особое внимание министр обратил на проблему «подводного флота».

«258 затонувших кораблей лежат на морском дне, 79 из них каждый день видят жители приморских городов, а где-то они мешают судоходству в акваториях бухт», — привел цифры Александр Козлов.

Он напомнил о выделении 20 млрд рублей на ликвидацию объектов накопленного вреда и рассказал, как предполагается потратить эти средства, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля.

«Ликвидация 500 самых опасных скважин, подъем как минимум 79 кораблей на Дальнем Востоке. Мы эту программу уже начали делать, Михаил Владимирович [Мишустин] лично был в Магадане, уже два судна мы вытащили на берег и начинаем эту работу», — рассказал министр.

Александр Козлов обратил внимание на необходимость подготовки соответствующей нормативно-правовой базы. Глава Минприроды отметил, что для проведения инвентаризации объектов накопленного вреда необходимо утвердить методики и наделить необходимыми полномочиями специалистов Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

«Они должны просчитать все и оценить тот или иной фактор, который влияет на людей и природу, и вывести нам понятные критерии оценки. Чтобы коллеги приступили к работе, нам будет необходимо внести изменения в ряд федеральных законов. Мы эту работу уже начали и в сентябре внесем это в правительство», — обещал Александр Козлов.

Он также рассказал о работе по установлению ответственности владельцев брошенного имущества. «Чтобы в будущем такие брошенные вредные объекты в принципе не появлялись, разработан закон об ответственности собственника за жизнедеятельность предприятий по принципу: намусорил – убери за собой. Мы на данный момент этот законопроект обсуждаем с государственно-правовым управлением президента», — отметил министр.

Глава Минприроды обратил внимание на подготовку законодательного механизма, позволяющего расходовать средства от экологических платежей по целевому назначению. «Мы настраиваем механизм «окрашивания» средств от экологических платежей, чтобы все компенсации за причиненный природе вред направлялись на восстановление окружающей среды. Провели такой мониторинг: мы примерно по году собираем 23 млрд рублей таких штрафов, санкций, но два процента всего лишь шло на экологическую повестку», — подчеркнул Александр Козлов.

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  • Министр природных ресурсов и экологии Александр КОЗЛОВ на совещании у президента. Фото пресс-службы министерства
  • Президент Владимир ПУТИН провел совещание в режиме видеосвязи. Фото пресс-службы Минприроды
  • Президент Владимир ПУТИН провел совещание в режиме видеосвязи. Фото пресс-службы Минприроды
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