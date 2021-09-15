«Рыбные» дни в Питере прошли с пользой

Международный рыбопромышленный форум и выставка в Санкт-Петербурге вновь показали себя как эффективная площадка для общения профессионалов отрасли, отметили руководители ассоциаций на конференции Fishnews Online.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, проходившие в Северной столице с 8 по 10 сентября, объединение крупнейшие предприятия отрасли и смежных сфер. Добытчики, переработчики, предприятия аквакультуры, трейдеры, торговые сети, производители оборудования, банки, судостроители собрались на одной площадке впервые после двухлетнего перерыва.

Вынужденная задержка в проведении форума и выставки из-за пандемии только подтвердила необходимость такого формата встреч, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Выставка продемонстрировала масштабы развития отрасли: разнообразие продукции российских предприятий, инвестиционные проекты.

На площадке форума с руководителями федеральных ведомств обсуждались ключевые темы отрасли: кадровое обеспечение, ограничения при поставках на зарубежные рынки и пути развития экспорта, продвижение рыбной продукции на внутреннем рынке. Регулятор еще раз представил позицию по дальнейшему распределению квот на вылов. Отдельный день форума был посвящен вопросам аквакультуры, причем участие зарубежных экспертов позволило обменяться опытом и узнать о мировых тенденциях этой сферы.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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