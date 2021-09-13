Русскую рыбу будут продвигать системно

Россия планирует проводить системную работу по продвижению российской рыбы за рубежом. Заниматься популяризацией рыбных продуктов будет специальная автономная некоммерческая организация, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«У нас остаются планы по популяризации российской рыбы за рубежом», — рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на брифинге в рамках Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге.

С этой целью по заказу Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России («Агроэкспорт») уже подготовлен большой кейс исследований от компании KPMG. Это работа в рамках национального проекта по развитию экспорта, сообщил глава Росрыболовства.

Сейчас, по словам Ильи Шестакова, обсуждается возможность создания автономной некоммерческой организации для продвижения российской рыбы. АНО планируется создать и с участием государства, и с участием рыбопромышленных компаний. В принципе средства на эту работу есть, осталось институционально договориться, чтобы сформировать структуру, отметил руководитель ведомства.

Весной глава Росрыболовства уже заявлял о планах вернуться к реализации проекта «Русская рыба», в том числе для продвижения российской продукции из минтая, сообщает корреспондент Fishnews.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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