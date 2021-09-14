Мировые тренды аквакультуры не обошли стороной Россию

Аквакультура остается драйвером роста рыбного рынка как в глобальном масштабе, так и внутри страны, убеждены эксперты. На площадке Международного рыбопромышленного форума они обсудили, какие тенденции и риски стоит учитывать рыбоводам в ближайшие годы.

Локомотив для рыбной отрасли

Последние несколько лет аквакультура в нашей стране наконец перестала быть гадким утенком даже на фоне промышленного рыболовства. По официальным данным, только за прошлый год объемы производства товарной рыбы выросли на 14%, а в первом полугодии 2021 г. — на 20%.

«Мы видим действительно взрывной рост, — заявил на международной конференции «Аквакультура — драйвер мирового производства рыбной продукции», организованной в рамках отраслевого форума в Санкт-Петербурге, руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. — Если вдуматься в цифры, мы за последние шесть лет в два раза увеличили объем производства аквакультуры в России».

По мнению регулятора, бурное развитие сектора объясняется не только эффектом низкой базы. Принятие закона об аквакультуре позволило создать нормативно-правовую основу отрасли. Распространение на рыбоводов мер поддержки для сельского хозяйства, в первую очередь льготных кредитов, позволило предприятиям получить финансирование, тогда как распределение рыбоводных участков открыло доступ к воде.

При этом, как сообщает корреспондент Fishnews, основную ставку государство делает на три направления: лососеводство и форелеводство, марикультуру и осетроводство. Пока успехи наиболее заметны в индустриальном выращивании лососевых.

«Шесть лет назад мы лосось практически не производили, а сейчас мы производим в таких объемах, как когда-то нам поставляла Норвегия — 120 тыс. тонн было до санкционного режима», — отметил глава федерального агентства.

Устойчивые приоритеты

В глобальном масштабе товарное рыбоводство давно оставило позади вылов дикой рыбы. По словам замдиректора отдела рыбного хозяйства Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) Аудуна Лема, в 2019 г. объемы производства продукции аквакультуры в мире составили порядка 120 млн тонн, что вполне соответствует растущему спросу на рыбу и морепродукты, который невозможно удовлетворить только за счет рыболовства.

Наиболее быстрыми темпами развивается пресноводное рыбоводство. По объемам производства карп, тиляпия и сом заметно обгоняют лососевых. Одновременно всё больше внимания уделяется экологическим проблемам и воздействию сектора на окружающую среду. ФАО разработаны рекомендации для устойчивой аквакультуры, рассказал Аудун Лем и добавил, что 2022 год объявлен Международным годом аквакультуры.

Экологические аспекты считают главными и на Фарерских островах, где местные аквафермеры ежегодно выращивают и реализуют порядка 70 тыс. тонн атлантического лосося. Министр рыболовства Фарер Якоб Вестергорд отметил, что архипелаг не обошла стороной мода на перемещение производства лососевых на сушу, которая, правда, сдерживается небольшим количеством пригодных для таких предприятий территорий. Предпринимаются попытки и морского выращивания — вдали от берега, но власти строго контролируют такие эксперименты, требуя от бизнеса минимизировать негативное влияние на окружающую среду и естественные рыбные запасы.

Такой подход совпадает с магистральным курсом Евросоюза на устойчивое развитие. Генеральный секретарь Сети центров по аквакультуре в Центрально-Восточной Европе (NACEE) Петер Лендел рассказал о разработанной в ЕС стратегии «От фермы до вилки», которая включает экологические требования для предприятий аквакультуры. Как ни странно, сильнее всего от «зеленого курса» в Европе может выиграть прудовое рыбоводство, которому сейчас уделяется не слишком много внимания.

Несколько иные проблемы волнуют турецкие хозяйства аквакультуры, чья специализация — производство сибаса и радужной форели. Гендиректор по рыболовству и аквакультуре Министерства сельского и лесного хозяйства Турции Мустафа Алтуг Аталай рассказал, что на протяжении десяти лет в стране проводится активная политика по развитию сектора аквакультуры, туда охотно идут инвесторы, рыбоводам оказывается научная поддержка. В результате по объемам аквакультура уже опередила рыбный промысел.

В прошлом году турецким экспортерам грозили немалые потери из-за закрытия границ, однако правительство вовремя приняло меры по увеличению внутреннего спроса на аквакультурную рыбу. Мощная рекламная кампания такой продукции позволила перенаправить потоки и избежать убытков местным производителям.

Преимущества и риски

Пример Турции весьма показателен, считает руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов. Он отметил, что, если не заниматься продвижением рыбы, потребление будет смещаться туда, где находятся маркетинговые бюджеты, — к фастфуду и быстрым углеводам, что не лучшим образом отразится на здоровье нации.

В условиях нашей страны рыбоводство, особенно прудовое, — это шанс выровнять потребление рыбы по регионам. Аквакультура обеспечивает альтернативный источник белка, в силу коротких производственных цепочек она более устойчива к глобальным потрясениям вроде ковида и способствует социально-экономическому развитию сельских территорий.

«Аквакультура сейчас является подотраслью, которая растет быстрее всего из отраслей, представляющих животный белок на рынке. Средний рост 13%», — обратил внимание Андрей Дальнов. — «Соответственно, мы готовы вкладываться в развитие аквакультуры, кредитовать на 60 млрд рублей в ближайшие годы и сделать аквакультуру стратегически важной подотраслью для банка».

Несмотря на все плюсы рыбоводных хозяйств о ветеринарных рисках, сопутствующих этой отрасли, забывать не стоит, предупредил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. К их числу он отнес зависимость целых направлений аквакультуры от импортного посадочного материала и вакцин, недостаточный уровень ветеринарного обслуживания и нехватку ветеринаров, специализирующихся на болезнях рыб.

«Эти риски не всегда возможно купировать, — подчеркнул глава федеральной службы. — Для того чтобы работать эффективно, нужно иметь хорошие системы внутреннего контроля, которые основаны на выполнении ветеринарных требований».

Подводя итоги дискуссии, Илья Шестаков констатировал, что в мировой аквакультуре проявляются очень разные тенденции, и российский сегмент — не исключение. «Наша страна настолько большая, в ней настолько много разных нюансов и особенностей, что мы должны развиваться по всем направлениям, которые сегодня обсуждали. Это и пастбищная аквакультура, это индустриальная аквакультура, это марикультура», — резюмировал руководитель Росрыболовства.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

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