Россия анонсировала новые инвестквоты на международном форуме

Влияние пандемии на отрасль представители разных стран обсудили на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. Минсельхоз и Росрыболовство рассказали о результатах и планах по программе квот под инвестиции.

Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев представил общие показатели отрасли. В 2020 г. выловлено около 5 млн тонн — ожидается, что по итогам нынешнего года планку предприятия не опустят. Результаты аквакультуры превысили 328 тыс. тонн, прогноз на нынешний год — 360 тыс. тонн.

«Переработка рыбной продукции в условиях пандемии сумела сохранить небольшую, но все же тенденцию к росту — во многом благодаря строительству новых производственных мощностей», — сказал министр.

По оценкам ФАО, Россия к 2030 г. будет демонстрировать наибольшую среди всех стран динамику уловов, обратил внимание глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Руководство отрасли на международном форуме остановилось на господдержке рыбного хозяйства. Здесь Дмитрий Патрушев назвал запуск со следующего года топливных субсидий, компенсации для перевозок рыбопродукции внутри страны, стимулы в рамках территорий опережающего развития. «Подготовлен проект изменений в Налоговый кодекс, стимулирующих производство продукции с высокой добавленной стоимостью», — сообщил министр.

Минсельхоз и Росрыболовство сделали акцент на продолжении программы инвестиционных квот. Так называемый «минтаевый кризис» подтвердил необходимость ускоренного развития рыбопереработки на территории России, заявил Илья Шестаков.

При создании новых производств, по его мнению, очень важно предусмотреть возможность быстро перестраивать продуктовое предложение под нужды рынка. Предполагается, что по результатам реализации всех проектов Россия сможет перерабатывать около 3,3 млн тонн.

«Для придания стимула инфраструктуре мы планируем распределить еще 20% инвестквот на Дальнем Востоке в ближайшие годы. Детализацию программы будем, конечно же, обсуждать с бизнесом», — сообщил Илья Шестаков.

Новая волна инвестквот рассматривалась неделю назад на отраслевой сессии в рамках Восточного экономического форума. На ВЭФ регулятор представил свое видение будущего программы: с распределением инвестквот на Дальневосточном бассейне и под береговые предприятия, и под флот. Инициатива по инвестквотам может быть внесена на рассмотрение депутатов уже в эту сессию, после выборов в Госдуму.

В целом российская рыбная отрасль сильно меняется. И эти изменения позволили в том числе ответить на вызовы пандемии, считает глава Росрыболовства. Ситуация с Китаем стала большим испытанием. «Но, как сказал один из рыбопромышленников, без этого испытания мы бы еще долго осознавали, как важны инвестиционные квоты», — отметил руководитель ФАР.

Помимо развития переработки, ведомство назвало среди источников для экономического роста расширение географии промысла (тут анонсированы планы по добыче криля), аквакультуру, инновации в области биотехнологий.

Илья Шестаков также подчеркнул, что сложно переоценить социальную роль малого и среднего бизнеса — он нуждается в особом внимании.

Что ждет минтаевую индустрию

Как сообщает корреспондент Fishnews, ожидаемо на сессии коснулись ситуации с минтаем и поставками в Китай. Вылов этого объекта Россия сократила на 14%, рассказал глава Росрыболовства. Он выразил надежду, что объемы можно будет добрать в сезон «Б» путины.

За первое полугодие экспорт мороженого минтая из страны упал на 80%, сообщил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак. Фактически ввоз минтая в Китай сократился в четыре раза. По словам руководителя профильного объединения, поставки рыбопродукции сегодня идут крайне медленно, в ограниченных объемах и только с использованием рефконтейнеров.

Из-за ограничений, введенных Китаем, российским предприятиям пришлось искать новые схемы хранения и логистики. В результате затраты на доставку продукции в КНР выросли в два с половиной раза. Все это «съедает» выручку.

В новых условиях компании активно ищут новые рынки сбыта, большой объем минтаевой продукции пошел в Россию, обрисовал ситуацию Алексей Буглак. Максимум возможных мощностей, по его словам, задействован под производство продукции глубокой переработки: за восемь месяцев 2021 г. выпуск филе, фарша и сурими вырос на 30% к уровню прошлого года.

В целом потери российского минтаевого сектора от вынужденного снижения производства, падения цен, дополнительных расходов на логистику, «антиковидных» мер оцениваются в 260 млн долларов.

Новая реальность изменит облик минтаевой индустрии в мире. Не все китайские перерабатывающие предприятия выживут, ускорится перемещение переработки в страны Юго-Восточной Азии, считают в АДМ.

В России мощности, вводимые в рамках инвестиционных проектов, должны обеспечить переработку до 40% уловов минтая. При этом в ассоциации еще раз подчеркнули, что считают сбалансированным соотношение, предлагаемое регулятором: половину инвестквот в рамках второго этапа отвести под развитие береговой переработки, половину — под флот.

Россия не одинока

Другие страны также испытали трудности, с которыми столкнулась в пандемию российская рыбная отрасль. Возникли широкомасштабные сбои в цепи поставок, техническом обслуживании, ремонте мощностей, нехватка контейнеров для перевозки продукции, отметил руководитель Союза рыбаков Норвегии Кьелль Ингебригтсен. Пришлось решать проблемы со сменой экипажей. Снизились, по словам главы норвежского объединения, цены на многие виды продукции. Но в этих условиях рыбаки все равно продолжали работу.

В Исландии стояла задача обеспечить продовольственную безопасность страны, показатели несильно пострадали, хотя экспорт и сократился, рассказал министр рыболовства и сельского хозяйства Кристиан Тор Юлиуссон.

Поделились своим опытом и Фареры. Население последовало рекомендациям правительства, кроме того, удалось хорошо наладить систему тестирования на коронавирус, обратил внимание министр рыболовства Фарерских островов Якоб Вестергорд. Тем не менее, конечно, фарерский бизнес по-прежнему ощущает глобальные последствия пандемии. Производителей рыбной продукции, по словам министра, выручила уже выработанная привычка к строгим требованиям по санитарии.

Фарерским предприятиям, как и их коллегам из других стран, пришлось почувствовать снижение спроса со стороны общепита. В ответ поставщики продукции стали переориентироваться на растущие потребности супермаркетов, это оказалось не столь выгодно, но производство удалось сохранить.

Министр также остановился на вопросах обеспечения безопасности рыбаков, работающих в зоне Фарер. На иностранных судах было зафиксировано несколько случаев заболевания среди моряков. «И я хочу подчеркнуть, что иностранные суда и их экипажи могут безопасно работать в наших водах, зная, что мы окажем им необходимую помощь», — пообещал Якоб Вестергорд.

Среди решений, которые помогли компаниями бороться с негативным влиянием пандемии на экономику и торговые связи, представители зарубежных стран выделили диверсификацию рынков.

Примечательно, что на фоне сложностей с пандемией для покупателей и продавцов по-прежнему оказалась важна тема экологической сознательности и сбережения ресурсов. Рост спроса на продукцию MSC-сертифицированных промыслов отметил директор по развитию Морского попечительского совета Камиль Дерикс.

Рыба поможет в борьбе с глобальной бедой

На рыбную отрасль возлагаются большие надежды в борьбе за продовольственную безопасность не только отдельных стран, но и всего человечества. Пандемия отбросила мировое сообщество далеко назад в борьбе с голодом, рассказал заместитель генерального директора, региональный представитель по Европе и Центральной Азии ФАО Владимир Рахманин.

В 2020 г. число голодающих на планете выросло сразу на 161 млн человек — до 811 миллионов. Хронически голодает каждый десятый житель планеты. Еще миллиард страдает от дефицита витаминов и микроэлементов или избыточного веса.

Рыба должна внести свой вклад в решение проблемы голода. По прогнозам ФАО, в нынешнем десятилетии мировое производство этой продукции будет ежегодно расти на 1,2%, при этом прибавка в аквакультуре будет выше и составит 2%. Уже к 2027 г. производство в аквакультурной отрасли может обогнать уловы промышленного рыболовства. Ожидания по потреблению рыбной продукции в 2030 г. — 21,2 кг по сравнению с нынешними 20 кг.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 10 сентября. Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер.

Фото пресс-службы Федерального агентства по рыболовству, также использованы кадры видеотрансляции.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews