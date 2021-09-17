Бухту Нагаева избавляют от «кладбища кораблей»

В Магадане утилизированы первые три судна в рамках очистки Нагаевской бухты от затонувшего флота. Регион был наделен особыми полномочиями в этой сфере и стал пилотным в кампании по подъему брошенных судов.

В бухте Нагаева уже утилизированы суда «Серес», «Линг» и «Гусфар-1». Кроме того, в этом году планируется полностью утилизировать судно «Малли», в ближайшем времени оно будет пришвартовано к пирсу Марчекан и распилено, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

«Мы приняли меры по утилизации не только судов, которые находятся в областной собственности, мы еще подняли и утилизировали судно от парка «Маяк» и в настоящее время провели работу и заключили соглашение с собственником судна «Юшино», который занимается его утилизацией. И до конца года он готов полностью закончить работы по утилизации», — отметил руководитель департамента имущественных и земельных отношений Магаданской области Александр Просин.

Напомним, в феврале правительство утвердило дорожную карту по подъему и удалению затонувших в акваториях ДФО судов. Документ наделяет Магаданскую область особыми полномочиями. Остальные субъекты Дальнего Востока проводят или провели инвентаризацию брошенного флота и ожидают принятия нормативной базы, передающей на региональный уровень необходимые полномочия.

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