Антимонопольщики не нашли нарушений в действиях АДМ

Федеральная антимонопольная служба прекратила рассмотрение дела в отношении Ассоциации добытчиков минтая и ее членов. Разбирательство было начато в прошлом году по заявлению РРПК.

Дело о нарушении конкурентного законодательства в отношении Ассоциации добытчиков минтая и ее членов было возбуждено в декабре 2020 г. Ответчиками стали АДМ и 18 рыбопромышленных компаний. Организациям вменялось в вину нарушение пункта 3 части 4 статьи 11 федерального закона о защите конкуренции (запрет на соглашения между хозяйствующими субъектами о создании другим хозяйствующим субъектам препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного рынка).

Разбирательство началось по результатам рассмотрения заявления РРПК: она обратилась в антимонопольную службу после того, как в сентябре 2020 г. общее собрание АДМ исключило компании группы из состава ассоциации.

В итоге специалисты ФАС не нашли нарушений антимонопольного законодательства. «По результатам анализа материалов дела о нарушении антимонопольного законодательства, а также сведений, полученных в ходе проведения внеплановых выездных проверок, ФАС России не обнаружила достаточную совокупность обстоятельств, которые могли бы свидетельствовать о достижении антиконкурентной договоренности в письменной или устной форме между ответчиками», — заявили Fishnews в пресс-службе ведомства.

«С самого начала разбирательства по делу позиция ассоциации заключалась в том, что ни ассоциации, ни участники общего собрания ассоциации не преследовали цель ограничения конкуренции, а голосование участников на общем собрании не было результатом сговора или соглашения. Хотелось бы поблагодарить ФАС России за объективный подход при рассмотрении дела», — прокомментировал решение президент АДМ Алексей Буглак.

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