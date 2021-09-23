Путина на Колыме стала самой горбушовой за десять лет

Магаданская область завершила «красную» путину: общий вылов всех видов лососей составил около 10,5 тыс. тонн. Объемы добычи горбуши оказались максимальными за последние десять лет, отметили в региональном департаменте рыбного хозяйства.

«Путина закончена. Продолжаются только специализированный лов гольца и работы по инкубации икры на лососеразводных заводах», — сообщил руководитель департамента Андрей Таболин.

Он напомнил, что первоначальный прогноз на путину составлял около 9 тыс. тонн тихоокеанских лососей и гольцов: более 6540 тонн горбуши, 1900 тонн кеты, 20 тонн нерки, 92 тонн кижуча, 403,5 тонны гольцов. По ходу путины эти величины были скорректированы и Магаданская область получила «добавку» по горбуше в 3 тыс. тонн. Подходы этого вида лососей были массовые на всем побережье Охотского моря в границах региона. Наибольшая величина отмечена в Гижигинской губе, где суммарно добыли почти половину всех уловов горбуши.

«В свою очередь, антирекорд установили кета и кижуч. Первоначальные прогнозные величины и без того были невелики, а фактический вылов стал самым маленьким за последние пять лет. В текущем году вылов кеты едва достиг величины в 1,4 тыс. тонн. Вылов кижуча также в четыре раза меньше среднемноголетней величины», — отметил Андрей Таболин.

Как рассказали Fishnews в департаменте, в итоге в рамках всех видов рыболовства освоено 8677,8 тонны горбуши, 1403,3 тонны кеты, 9,7 тонны нерки, 55,9 тонны кижуча, 281,7 тонны гольца.

25 июня путину начало коренное население региона. В текущем году представителям КМНС было выделено 243,6 тонны лососей.

Также 25 июня открылись лицензионные участки для рыбаков-любителей. Организаторы этого вида рыболовства на 17 РЛУ получили в общей сложности лимит примерно в 230 тонн. По данным областных властей, лицензионные участки посетило около 40 тыс. человек, реализовано более 17 тыс. путевок — это тоже максимальный показатель последних десяти лет. Вылов лососей рыболовами-любителями составил около 200 тонн, большие подходы горбуши и здесь сыграли свою положительную роль, обратили внимание в правительстве региона.

Промышленный лов стартовал с 30 июня. К добыче приступило 31 предприятие на 60 участках. В текущем году, как и в 2020 г., акцент промысла по рекомендации отраслевой науки был смещен в северо-восточном направлении от залива Бабушкина до Гижигинской губы — там добыто около 75% промышленного улова. На приемке работали два судна.

Отмечено, что в рамках соглашений, заключенных между правительством Магаданской области и участниками путины, рыбаки принимают активное участие в различных социальных проектах и «ярмарках выходного дня». Летом жителям региона отпускали свежую и охлажденную горбушу по цене от 50 рублей за экземпляр, кету — по 350 рублей, привели цифры областные власти.

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