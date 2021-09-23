Рыбный союз: Налоговые механизмы можно использовать для развития переработки

Государство может сделать изменения Налогового кодекса по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами действенным механизмом поддержки производства в стране рыбной продукции, считают в Рыбном союзе.

Власти продолжают подготовку законопроекта об изменении системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами. Проект изменений Налогового кодекса одобрила Комиссия правительства по законопроектной деятельности — это открывает документу путь к рассмотрению в правительстве и внесению в Госдуму.

С предложениями по законопроекту уже выступила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). Комментируют значимые для рыбохозяйственного комплекса страны изменения и в других отраслевых объединениях.

Налоговые механизмы можно использовать для развития целого ряда направлений, отметили в Рыбном союзе, объединяющем предприятия рыбопереработки. Рыбный союз уже несколько лет говорит о необходимости пересмотра подхода к регулированию через ставки сбора, заявил Fishnews председатель организации Александр Панин.

Законопроект, представленный на комиссии, предусматривает для компаний, которые перерабатывают уловы на своих предприятиях в России, возможность использования вычета. Применить его смогут и пользователи водных биоресурсов, занимающиеся прибрежным рыболовством, а это также режим промысла, предполагающий доставку уловов для переработки в РФ.

Очень важно, чтобы законодательные изменения по расчету сбора за пользование водными биоресурсами стимулировали развитие перерабатывающей отрасли и насыщение продукцией внутреннего рынка, подчеркнул Александр Панин.

При этом расчет сбора должен быть увязан с ценностью того или иного объекта промысла, сложностью его добычи, рыночной стоимостью и другими факторами, обратили внимание в Рыбном союзе.

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