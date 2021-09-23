Илья Шестаков: Сейчас главное — определиться с концепцией дальнейшего развития

Проект изменений законодательства по новому этапу «квот под инвестиции» планируется представить для обсуждения с бизнес-сообществом совсем скоро, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Тема инвестиционных квот обсуждалась в сентябре на ВЭФ и на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге. «Первое, что нужно отметить: сейчас идет действительно профессиональная дискуссия о дальнейшем развитии отрасли. Если в преддверии первого этапа («квот под инвестиции» — прим. корр.) мы обсуждали саму необходимость мер инвестиционной политики, то теперь — конкретные, прикладные, вопросы. Выбираем правильную стратегию: развивать ли больше береговую переработку или же больше внимания уделить строительству флота и судовой переработке», — отметил в интервью Fishnews глава Росрыболовства Илья Шестаков.

По мнению руководителя ведомства, самый важный итог состоявшихся дискуссий — «это то, что в отрасли прекрасно понимают необходимость дальнейших инвестиций, дальнейшей модернизации».

Сейчас изучаются аргументы участников дискуссии. «Как только мы до конца проанализируем представленные позиции, соответствующий законопроект будет в самое короткое время подготовлен и вынесен в том числе для широкого обсуждения», — сообщил Илья Шестаков.

Он рассказал, что сначала будет подготовлен сам проект закона, а как только будет окончательно выбрана модель дальнейшего развития — необходимые подзаконные акты. «Эту правовую базу будем открыто и предметно обсуждать с рыбопромышленниками, так как для запуска второго этапа программы инвестквот потребуется внести достаточно большое количество корректировок. Думаю, что уже к рассмотрению законопроекта во втором чтении основные проекты нормативно-правовых актов будут представлены», — заявил руководитель Росрыболовства.

«Самое главное сейчас — определиться с окончательной концепцией дальнейшего развития. В ближайшее время она будет понятна. По большому счету спорных моментов не так много. Есть несколько развилок, по которым надо принять выверенное решение. Все остальное — это уже больше юридическая техника. Думаю, до конца этого года сможем внести проект закона в правительство», — резюмировал он.

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