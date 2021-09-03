Инвестиционные квоты и краб: кто с чем выступил на ВЭФ

На сессии ВЭФ крупнейшие игроки отрасли высказали свои взгляды на будущее программы инвестиционных квот и крабовые аукционы. Был поднят вопрос и о том, чего хотят добиться органы власти.

Кто найдет, кто потеряет

Расширение механизма инвестквот уже анонсировано на разных уровнях, напомнил модератор сессии, председатель наблюдательного совета инвестиционного товарищества «Корпорация «Рыба. РФ» Александр Крутиков.

И Росрыболовство, и Минвостокразвития оценили имеющиеся результаты программы инвестквот весьма позитивно. «Мы революционными, можно сказать, методами изменяем вообще экономику рыбной отрасли», — заявил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Меняется структура производства, отметил он.

Что касается перспектив программы, то, обратил внимание руководитель ФАР, окончательное решение еще не принято — программа только верстается «Понятно, что многие параметры, даже из предложенных нами, могут измениться в процессе обсуждения», — сообщил глава Росрыболовства.

Никто из представителей бизнеса не спорил с посылом, что нужно повышать эффективность использования сырья. Но акценты: что поддержать через доступ к ресурсу — остаются предметом дискуссий.

На Северном бассейне, где ожидается обновление флота по итогам первого этапа на 80%, регулятор считает программу инвестквот фактически выполненной. А вот на Дальнем Востоке ее планируется продолжить. По Дальневосточному бассейну, предлагает ведомство, в копилку инвестквот должно отойти еще 20% объемов с таким распределением: 10% — на суда и 10% — на заводы. Предполагается продолжить изменения по крабам, а также реализовать все 100% объемов по другим ценным видам водных биоресурсов.

Приступать к созданию новых береговых заводов можно будет сразу после принятия законодательных инициатив, а по флоту сроки еще требуют дополнительного обсуждения: задавать в качестве стартового 2023 год может быть слишком оптимистично, отметил Илья Шестаков.

Русская рыбопромышленная компания считает, что нужно дальше делать упор на флот, сообщает корреспондент Fishnews. Учитывая нехватку опыта у верфей в строительстве рыбопромысловых судов, сложности, которые возникли при реализации первых заказов, вполне логичны, заявил председатель совета директоров РРПК Глеб Франк. «Если, допустим, многие рыбаки говорили, что на Западе суда строятся 28 месяцев, то в России по факту пилотные суда строились около 40 месяцев», — сказал он. Конечно, задержки увеличивают расходы предприятий. Однако создан фундамент для интенсивного развития и надо двигаться дальше: новые, современные суда в два раза повышают эффективность промысла, подчеркнули в компании.

Основатель «Гидростроя» Александр Верховский поддержал соотношение «10 на 10» между судами и заводами. Спикер сослался на мировой опыт: в Норвегии законодательно закреплена обработка на берегу 70% рыбы, в Исландии — 90%, в Америки — 45%. Берег дает возможность жить регионам, притягивает людей.

На первом этапе инвестквот «Гидрострой» запустил на Шикотане большой перерабатывающий комплекс. За прошлый год там обработано 100 тыс. тонн водных биоресурсов. Это другой уровень глубокой переработки, отметил Александр Верховский. Пандемия изменила ситуацию с выпуском продукции в Китае, и у России появились новые возможности. Решение о стимулах для береговых заводах не стоит откладывать: пять-семь заводов, способных принимать 100-150 тыс. тонн, могут полностью изменить систему добычи на Дальнем Востоке, считает основатель «Гидростроя».

Инвестиции в океанический флот столь же необходимы, так как не во всех районах есть возможность для береговой переработки. Но в случае с флотом еще нужно оценить результаты первого этапа инвестквот, полагает Александр Верховский.

Распределение «10% на 10%» назвал правильным и председатель камчатского РК имени В.И. Ленина Сергей Тарусов. Гендиректор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков напомнил, что государственные программы должны сочетаться друг с другом. Уже многие годы реализуется программа развития Курил, делаются вложения в береговую инфраструктуру островов. Если поддержать за счет квот флот, их не получит берег, таким образом государственные усилия будут носить разнонаправленный характер.

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак напомнил о необходимости сохранения сырьевой базы. Важно не допустить перекапитализации, иначе это может подорвать запас. Представитель АДМ также выступил за равные проценты между судами и берегом.

Глеб Франк сослался на то, что зарплаты на флоте гораздо выше, чем на береговых заводах, а на Дальнем Востоке нет достаточных трудовых ресурсов и привлекаются мигранты.

«На береговых заводах зарплата от 100 тысяч», — парировал Александр Верховский. Работают в том числе на островной переработке и приезжие, но из Приморья, Алтайского края, Центральной России.

Мир не состоит из одних крупнотоннажников, поддержал коллег президент ГК «Антей» Иван Михнов. В советские времена на работу таких судов действовали ограничения, при этом обеспечивалась береговая переработка, территория жила и развивалась.

В Русской рыбопромышленной компании заявили, что предложенная конфигурация нарушает права инвесторов первой волны — их объемы для освоения будут урезаны, хотя такие компании как раз и приняли на себя риски обкатки нового механизма. «Это несправедливо», — заявил Глеб Франк.

Константин Коробков в ответ напомнил, что, когда программа инвестквот только вводилась, уже работали пользователи, вкладывавшие средства в развитие мощностей. И они тогда потеряли объемы.

Чего добивается государство, пересматривая принцип доступа к ресурсу? Только повышение маржинальности — это не то, к чему стремится регулятор, иначе, наверное, при первой волне инвестквот власти спокойно разрешили бы строить суда не на отечественных верфях, привел пример руководитель ЮКРК. «Мы бы получили быстрее эффективный флот и получили бы сейчас максимальную маржинальность. Тем не менее регулятор занял другую позицию: строить суда в России», — напомнил он.

При формировании программ речь идет не только об экономике рыбной отрасли и компаний, подчеркнул глава Росрыболовства. «Для нас, как для регулятора, конечно же, важен комплексный эффект», — заявил Илья Шестаков. Это и результаты для социальной сферы, регионов, заявил он.

Что ждет крабов

Дальнейшее перераспределение готовится по крабам. В 2019 г. по ним уже были введены аукционы с инвестиционными обязательствами, теперь планируется второй этап.

Продолжение крабовых аукционов традиционные пользователи воспринимают без восторга, но не могут остаться в стороне от происходящих процессов. «Если можно было бы рассчитывать, что не было бы аукционов на краба, конечно, было бы совсем хорошо, но, к сожалению, есть как есть. Страна сказала: «Надо». Мы говорим: «Есть», — прокомментировал Иван Михнов.

Здесь, как и в случае с инвестквотами, еще только будет определено, под создание каких объектов предоставлять право на вылов. Краболовы, по крайней мере на Северном бассейне, строить уже не надо — имеет смысл рассмотреть другие объекты инвестиций и дать возможность компаниям построить то, что им действительно нужно, считает исполнительный директор СЗРК Сергей Несветов. По мнению Ивана Михнова, нужно обратить внимание на береговые мощности, например бассейны для передержки живого краба.

Пока Росрыболовство ориентирует пользователей на сроки запуска второго этапа по крабам с 2023 г. Такой срок слишком стремителен, сначала надо завершить первый этап и проанализировать его результаты, отметил Сергей Несветов.

Фотографии из фотобанков Росконгесса (автор - Антон Балашов) и ТАСС (автор - Елена Афонина).

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews