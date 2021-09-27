Рупор марикультуры Дальнего Востока

Дальневосточный союз предприятий марикультуры, созданный в Приморье весной 2017 г., за короткое время успел заявить о себе на самых разных площадках. Очередным шагом вперед для ДВ СПМ стало вступление в ряды Ассоциации «Росрыбхоз».

Сегодня в состав Дальневосточного союза предприятий марикультуры входят в общей сложности 18 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 14 предприятий представляют собственно аквафермеров, причем одна из этих компаний работает на Сахалине. Остальные члены союза занимаются переработкой, перевозками и продажей «морских урожаев».

На момент образования ДВ СПМ членами отраслевого объединения стало пять предприятий. Главной причиной создания союза послужил запрет на выпуски молоди трепанга на участках в границах региональных морских памятников природы.

«Но, начав работу, мы увидели потенциал союза для решения не только этой локальной проблемы. Поэтому был определен круг вопросов и задач, которыми мы с тех пор последовательно занимаемся — во взаимодействии с федеральными и региональными органами власти. А также с коллегами — например, у нас плодотворное сотрудничество с Ассоциацией рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), Ассоциацией рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)», — рассказал Fishnews председатель ДВ СПМ Роман Витязев.

Он отметил, что часть задач союзом уже успешно решена. Например, продолжена работа предприятий на региональных ООПТ — после долгих «кабинетных войн» там официально разрешили заниматься марикультурой. На этих акваториях начали создаваться и новые участки.

Еще одним значимым достижением союз считает оптимизацию сервиса «Аквавосток» — были учтены инициативы ДВ СПМ. В частности, теперь рыбоводные участки можно формировать в привязке к береговой полосе.

«Все это в совокупности дало результат в виде больших новых участков. Их основная часть уже разыграна на электронных аукционах, бюджет получил свыше 500 млн рублей — и это только плата за РВУ, а ведь будут еще создаваться рабочие места, производиться продукция, платиться налоги. Кроме того, чем больше легальных марикультурных хозяйств, тем меньше браконьерский пресс на акватории, — обратил внимание Роман Витязев. — Таким образом, только решив эти два вопроса, союз показал свою состоятельность и эффективность. Государство ни копейки не потратило на наше отраслевое объединение и при этом увеличило свои экономические показатели».

Союз продолжает борьбу с барьерами для марикультуры. В числе насущных вопросов — сложность прохождения государственной экологической экспертизы для пастбищного рыбоводства, необходимость корректировки требований по минимальному объему выращивания, проблемы с предоставлением земли для предприятий, взаимодействие с пограничниками, функционирование участков в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника.

В конце августа Дальневосточный союз предприятий марикультуры приняли в состав общероссийской Ассоциации «Росрыбхоз». «У нас уже наработан достаточный опыт по решению проблемных вопросов, по взаимодействию с органами власти различных уровней. Ведь нужно учесть, что большая часть проблемных вопросов относится не только к Приморскому краю, Дальневосточному федеральному округу, но так или иначе затрагивает интересы предприятий аквакультуры всей страны, в том числе Крыма, Севастополя, Мурманска. Это минимальные объемы выращивания, «буферные зоны», прирезка», — обратил внимание Роман Витязев. По его словам, объединение усилий союза и Росрыбхоза принесет большую пользу отрасли.

Глава союза считает вступление в Росрыбхоз закономерным шагом. «ДВ СПМ дорос до того, чтобы стать полноправным членом ведущей отраслевой ассоциации, тем более что Дальний Восток там слабо представлен, буквально единицы предприятий. Я вижу перспективу в объединении наших усилий на благо страны», — резюмировал Роман Витязев.

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