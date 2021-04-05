«Морским огородам» ДФО разрешили примыкать к берегу

Возможности интернет-сервиса «Аквавосток» расширились: теперь рыбоводные участки можно формировать в привязке к береговой полосе. Этот способ как удобен, так и выгоден бизнесу, отмечают в отраслевом сообществе.

Напомним, особый порядок формирования морских рыбоводных участков для Дальнего Востока предусмотрели в 2018 г. Для подачи заявлений об определении границ РВУ был создан специальный интернет-сервис – aquavostok.ru. Стартовали электронные аукционы по закреплению участков.

Впоследствии «Аквавосток» неоднократно проходил апгрейд. Последнее изменение касается способа формирования участков.

«Проведена модернизация сервиса, внесена функция привязки к береговой линии границ участка. Уже поступили несколько заявлений инвесторов, направленные в Росрыболовство через интернет-сервис, на формирование границ РВУ с учетом привязки к береговой линии», – рассказали Fishnews в пресс-службе Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Дать инвесторам такую возможность при формировании участков предложил Дальневосточный союз предприятий марикультуры, напомнил председатель ДВ СПМ Роман Витязев. Инициативу бизнес-объединения поддержало Минвостокразвития, и нужная функция была реализована.

Ранее при формировании рыбоводных участков ни одной из сторон РВУ нельзя было касаться береговой черты. Сейчас это можно сделать: создается участок по четырем точкам, потом крайняя подводится мышкой к береговой черте, пока не сменит цвет с синего на фиолетовый. При нажатии на нее всплывет кнопка «Притянуть к берегу». Аналогичным образом к берегу притягивается вторая точка, а потом – и сторона участка между ними.

«Такой способ, конечно, позволит увеличить площадь создаваемых участков, даст возможность ввести в оборот больше акваторий. Апгрейд внес и другие полезные изменения. Это обновление в целом сделало сервис «Аквавосток» удобнее, он стал интуитивно понятным», – отметил Роман Витязев.

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