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Спутниковый снимок Каспийского моря. Фото Jeff Schmaltz, MODIS Rapid Response Team, NASA

Россия готовится применять Каспийскую конвенцию

В связи с ратификацией Конвенции о правовом статусе Каспийского моря планируется внести изменения в целый ряд российских законов — соответствующий проект передан в Госдуму.

Правительство направило на рассмотрение депутатов законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с ратификацией Конвенции о правовом статусе Каспийского моря».

Напомним, что Каспийскую конвенцию главы прибрежных государств подписали в Актау 12 августа 2018 г. Участники — Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркмения. Работа над документом велась более 20 лет.

В октябре 2019 г. президент Владимир Путин подписал закон о ратификации конвенции, сообщает корреспондент Fishnews.

Конвенция регулирует комплекс вопросов, связанных с правами и обязательствами прибрежных государств по использованию Каспия, в том числе его вод, дна, недр, воздушного пространства над морем.

В настоящее время российские федеральные законы (за исключением некоторых положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и незначительного количества других актов) не содержат норм, подтверждающих возможность их применения на Каспии. С учетом этого положения конвенции не являются самоисполнимыми и с целью ее полноценной реализации на внутригосударственном уровне требуется внесение ряда поправок в законодательство Российской Федерации», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Конвенция пока не действует, поэтому новый законопроект предусматривает отлагательные условия вступления в силу.

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