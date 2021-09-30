По квотам Дальнего Востока запланировали большие торги

Росрыболовство планирует в ноябре провести трехдневный аукцион по продаже долей квот для промысла на Дальнем Востоке. Всего на торги выставлено 52 доли квот по самым разным объектам добычи.

Российские предприятия могут принять участия в торгах по распределению долей квот для промысла на Дальнем Востоке. Продать планируется доли, которые остались нераспределенными по итогам заявительной кампании 2018 г. (тогда квоты закреплялись на очередной долгосрочный период), а также доли по расторгнутым договорам, уточнили в пресс-службе Росрыболовства.

Приобрести предлагается право на промысел палтусов, макрурусов, терпугов, трески, трубачей, шипощека, командорского кальмара, дальневосточных камбал, крабов синего и стригуна красного, гребенчатой креветки, кукумарии, ламинарии, минтая, гребешков, серого морского ежа, наваги, корбикулы, сельди. Также на аукцион выставлены доли квот вылова лемонемы в зоне Японии, сообщает корреспондент Fishnews.

Прием заявок на торги завершится 29 октября. Сам аукцион планируется провести поэтапно в период с 16 по 18 ноября в Москве.

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