КМНСам готовят доступ к рыбе без заявок

Росрыболовство готовит для представителей коренных малочисленных народов возможность ловить рыбу без заявок — для этого планируется использовать функционал федерального списка.

Вопросы организации традиционного рыболовства обсудили глава Росрыболовства Илья Шестаков и руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

Напомним, что в 2020 г. был принят закон, предусматривающий создание федерального списка граждан из числа коренных малочисленных народов. Полномочия по ведению перечня возложены на ФАДН. Росрыболовство выступило за то, чтобы убрать заявки на добычу рыбы для представителей КМНС, информация о которых будет в перечне.

Участники встречи обсудили заключение соглашения между Росрыболовством и ФАДН, чтобы обеспечить эффективный переход на беззаявительный принцип, рассказали Fishnews в пресс-службе Федерального агентства по рыболовству.

«В настоящее время Росрыболовство совместно с ассоциациями коренных малочисленных народов, органами исполнительной власти, Федеральным Собранием и субъектами РФ последовательно продолжает работу по совершенствованию порядка осуществления традиционного рыболовства», — подчеркнули в рыбном ведомстве.

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