Проект по ставкам сбора отправится в Госдуму
Правительство одобрило изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами и решило внести проект в Госдуму.
«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в решении правительства по итогам заседания 29 сентября.
Напомним, что законопроект предусматривает повышение ставок сбора за пользованием целям рядом промысловых объектов, сообщает корреспондент Fishnews. На социально значимые виды водных биоресурсов ставка останется на прежнем уровне, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.
При этом предполагается использовать систему вычетов: для пользователей, которые работают в режиме прибрежного рыболовства, ведут промысел на новых судах российской постройки, выпускают определенную продукцию на берегу или в море.
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