Проект по ставкам сбора отправится в Госдуму

Правительство одобрило изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами и решило внести проект в Госдуму.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в решении правительства по итогам заседания 29 сентября .

Напомним, что законопроект предусматривает повышение ставок сбора за пользованием целям рядом промысловых объектов, сообщает корреспондент Fishnews. На социально значимые виды водных биоресурсов ставка останется на прежнем уровне, подчеркнул премьер-министр Михаил Мишустин.

При этом предполагается использовать систему вычетов: для пользователей, которые работают в режиме прибрежного рыболовства, ведут промысел на новых судах российской постройки, выпускают определенную продукцию на берегу или в море.

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