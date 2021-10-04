Экипаж «Паллады» наградили за кругосветку

Глава государства Владимир Путин наградил членов экипажа учебного парусника «Паллада» за большой вклад в подготовку и проведение кругосветного плавания.

Указ от 1 октября 2021 г. № 558 о награждении членов экипажа УПС «Паллада» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Орденом почета награжден капитан парусника Николай Зорченко, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени — старший помощник капитана (по учебной работе) Владимир Раменский и старший механик Петр Холдобо. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени отмечен вклад старшего боцмана (парусного мастера) Николая Абрамова, старшего помощника капитана Александра Кочанова, капитана-дублера Сергея Толовикова.

Напомним, что в 2020 г. учебное парусное судно Дальрыбвтуза приняло участие в кругосветном плавании «Паруса мира», организованном в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими моряками и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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